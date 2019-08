Petković: Drugi igrači nemaju ukusa pa sam DJ u svlačionici

Baš je poseban osjećaj, sve je nekako drugačije. Ma sve što nam se događa, pa i meni osobno, neću reći da je za nevjerovati, ali... U godinu dana sam napravio jako puno, bilo je tu puno sreće, ali još više rada, odricanja i svega toga. Ponosan sam, kaže Bruno Petković (25).

Ponajbolji igrač Dinama u posljednje vrijeme igra u sjajnoj formi, Petković je bio jedan od najboljih pojedinaca "modrih" na putu prema Ligi prvaka. A sam priznaje, kako poslije Trondheima nije bilo lako zaspati.

- Uh, ne znam ni sam, mislim da sam zaspao tek oko 7 ujutro. Onako, pucale su me još emocije, bilo je tu i puno umora, ali me ta neka euforija držala budnim. No, sada ću se malo odmoriti, pa biti spreman za sve nove izazove.

Bruno Petković nije imao posebnih želja u ždrijebu, niti se zamarao hoće li Dinamo na Santiago Bernabeu, Camp Nou ili Anfield...

- Ma gledajte, cilj mi je igrati na svim tim stadionima redovito. Ali nisam imao neke velike želje, niti previše razmišljao o ždrijebu. Mi smo Dinamo, a samo sam mislio, tko god nam dođe bit ćemo spremni. Tako je i ispalo.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Koliko ste čestitki dobili poslije Trondheima i ulaska u Ligu prvaka?

- Puno, baš jako puno. Normalno da vas ljudi prepoznaju kada dođe veliki uspjeh, tada vam svi žele biti blizu. I oni koji su vam bliski, pa i oni koji su vam manje bliski, svi žele biti uz vas. Ali, lijepo je čuti i osjetiti toliko podrške, kao poslije velikih rezultata.

A koliko će vam se sada biti teško, poslije ulaska u Ligu prvaka, prebaciti na HNL? A već u subotu gostujete na Poljudu...

- Ma derbi je uvijek derbi, uvijek će to biti posebne utakmice. I koliko god se oni nekada nalazili u težoj situaciji, Hajduk je jako dobra momčad, pa se ne trebamo zavaravati njihovim slabijim partijama u nekim utakmicama. Derbi uvijek donosi posebne motive, rekao bih neki poseban 'šmek'. To sigurno nije utakmica kao i svaka druga, bez obzira što i ona nosi samo tri boda. No, za nas derbiji s Hajdukom imaju poseban značaj. A budite sigurni kako nećemo zbog ulaska u Ligu prvaka na Poljudu biti manje motivirani, to nikako.

Vi ste jedan dio karijere, još u Vareseu, igrali zajedno s braničem Hajduka Stefanom Simićem...

- To je odličan dečko i jako dobar igrač. Da, čestitao sam mu i na prvom golu za Hajduk. Nažalost, on je imao jako puno pehova s ozljedama, a vjerujem kako će uskoro dostići jednu visoku razinu koju po kvaliteti i zaslužuje. Haha, možda ne baš protiv nas, ali od srca mu želim da takav bude protiv ostalih suparnika.

I kako će proteći vaših 90 minuta, hoće li protiv velikog prijatelja biti i puno 'trash talka'?

- Haha, ma ja sam prijatelj s puno suparničkih igrača, prema svima imam veliki respekt. Kao i prema onima koje ne poznajem. Mi smo na terenu suparnici, tu ne postoje nikakva prijateljstva. A tako će biti i u subotu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kapetan Dinama Arijan Ademi nedavno je u jednom intervjuu za vas rekao tri zanimljiva podatka. Prvi je da ste najveći zaljubljenik u modu u Dinamovoj svlačionici...

- Haha, ne znam odakle mu to, tu se ipak trebao odlučiti za našeg Izeta Hajrovića koji je definitivno modni mačak naše svlačionice. Ne znam, možda se Ademi uspoređivao sa sobom, pa vidio sa se ljepše odjevam, haha. Ali ne, nisam baš toliko zaluđen modom.

Druga je bila da ste baš vi DJ u svlačionici Dinama...

- E to je istina, moram biti s obzirom da nitko drugi nema ukusa za muziku, haha.

A treća je bila da ste najveća spavalica Dinama...

- Haha, pa ne znam čovjeka koji ne voli spavati. Da, ja baš uživam u tome i kada god imam vremena iskoristim ga za popodnevni odmor, voli odmarati. Moram priznati, Ademi je tu bio u pravu - završio je Petković.