Petković: Gojun je čak zaplesao ispred mene! A zbog Mandića sam pričao i sa Sigurdssonom

Velimir Petković s osmijehom od uha do uha. Petko je u europsku avanturu sa Zagrebom otvorio pobjedom, a kada za početak srušiš prvaka Njemačke Magdeburg (22-18) onda je to za veliki pljesak. Pitanja nisu trebala.

- Neka igrači kažu jesam li očekivao ovakav debi. Rekao sam im da idemo u borbu, a u borbi se ne zna tko će pobijediti. Nema predaje ni koraka unatrag. Morali smo igrati drugačije nego u Magdeburgu, Gojuna su tada čekali na izolaciji, danas smo bili pametniji, pomagali su mu Beljavski i Walczak. To je bilo srce naše obrane. Jakov je izgubio jedan duel, čak i zaplesao nakon utakmice ispred mene i rekao: "Gle, kako imam brze noge". Walczaka smo vratili u sedam dana, bio je potpuno potonuo.

Napad?

- Dali smo nekoliko laganih golova što smo vježbali i to mora biti naše oružje. Tko zabije više laganih golova, taj će pobijediti. Rekao sam igračima da će, ako pobijedimo, ovo biti zamašnjak koji će nas pokrenuti kao ekipu, klub, publiku za koju se borimo. Trebaju nam dvije pobjede da opet napunimo dvoranu. Hrvatska publika zna što je rukomet i neće nagraditi dolaskom poraze, a mislim da smo zaradili da protiv Nantesa da bude nekoliko tisuća više.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, grupa B, RK Zagreb - SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandić?

- Razgovarali smo danas 20 minuta. Vratio se deprimiran iz reprezentacije. Razgovarao sam i sa Sigurdssonom i pitao zašto je branio pet minuta u dvije utakmice, odnosno na drugu nije ni putovao. Mandić je prije Pariza bio prvi golman i izgubio je to mjesto i izdanjima u ovoj sezoni. Izvukao sam danas statistiku s interneta i pokazao mu da je prošle godine bio iznad 30 posto, sada nije ni blizu. Tražio sam da digne glavu, da pokaže emocije. Pitao sam ga: "Odakle ti dolaziš kad se tako ponašaš". Nasmijao se, ubo sam ga. Htio sam njegovu mimiku, ljutnju kada primi gol. Prihvatio je to, ali kod mene nikad prvi krivac nije golman nego obrana. I on se požalio da ove sezone nije bila dobra, a vidjeli smo kako može ispasti kada dovede protivnika u tešku situaciju za šut. Zabili su nam sedam golova u 30 minuta. Igrao sam u Bundesligi 22 godine protiv Magdeburga i ne pamtim da su zabili ovako malo golova u zadnjih 10 godina! Puno sam analizirao ovaj tim i nisam rekao tek tako da ću doći. Vidio sam da ima kvalitetu, potencijal, ali nisam poznavao situaciju u svlačionici i karakter. A nisam investirao još ni 20 posto svega što želim u ovu momčad.

Hoćete li je nagraditi?

- Teškim treningom sutra! Šalim se, večeras idemo proslaviti, obećao sam im i to moram ispuniti.

Zagreb: Slavlje rukometaša RK Zagreb nakon pobjede nad SC Magdeburg | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Matej Mandić u prvom poluvremenu imao je 14 obrana, na kraju 21. Čekalo se dugo...

- Vratilo se i momčadi i meni. Vjerovao sam u sebe i u momčad i ovo su zasluge i novih i starih trenera. Nije ni važno hoćemo li pobijediti iduće utakmice, nego samo da dajemo sve od sebe i igramo dobro. Ja sam krenuo dobro, završio još bolje. Kad tako krene, obraniš i one lopte koje ne trebaš.