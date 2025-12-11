Obavijesti

Petković i Baturina dirigirali su Dinamom kada je pao Betis, a 'x faktor' je i sada u Maksimiru

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Uzvratni susret Dinama i Real Betisa u playoffu UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je u dvije utakmice prošao Betis s ukupnih 2-1 u Konferencijskoj ligi 2024. godine. Tadašnji nosioci igre su daleko od Dinama, momčad je drugačija, ali Hoxha i Mišić znaju kako je to pobijediti Pellegrinija

Dinamo i Real Betis u četvrtak od 18.45 igraju vrlo važan dvoboj u Europskoj ligi na Maksimiru. Pobjeda je "modrima" prijeko potrebna, ali je zadatak vjerojatno nateži do sada. Ipak, povijest je na strani zagrebačkog sastava koji je prije nešto manje od dvije godine već "uzeo mjeru" momčadi Manuela Pellegrinija. Tada je to bio posve drugačiji Dinamo, a ostaje za vidjeti može li ovaj Kovačevićev ponoviti taj uspjeh.

U doigravanju za šesnaestinu finala Konferencijske lige 2024. godine Dinamo je u dvije utakmice bio bolji od Betisa s ukupnih 2-1. Na stadionu Benito Villamarin "modri" su s 1-0 šokirali domaći sastav. U 75. minuti je Bruno Petković zabio penal i Zagrepčani su se kući vratili s prednosti. U uzvratu na Maksimiru je Bakambu zabio i poravnao ukupni rezultat, a onda se u 59. minuti ukazao Arber Hoxha koji je sjajno pronašao sada već zaboravljenog Takura Kaneka. Japanac je zabio, Dinamo je izdržao i prošao dalje. Nakon toga je uslijedio PAOK i potpuni debakl Jakirovićeve momčadi.

Dinamo je na Maksimiru protiv Betisa izašao u sastavu Nevistić - Ristovski, Bernauer, Theophile, Perković - Sučić, Mišić - Kaneko, Baturina, Hoxha, Petković i na klupi Sergej Jakirović. Nositelji te Dinamove momčadi sada su u Italiji, Turskoj, BiH, ali zanimljivo je da su dvojica vrlo bitnih igrača i sada u sastavu. Mišić i Hoxha predvodit će igru Dinama na Maksimiru te se navijači plavih nadaju da će Hoxha opet biti "X faktor" kao i tada, ali kao i cijelu ovu sezonu. Tu su još i Theophile i Nevistić koji vjerojatno neće dobiti minute, ali će njihovo iskustvo biti važno.

Što može ovaj Dinamo? Može li ponoviti uspjeh ili je Betis sada prejak za Zagrepčane? I Betis je tada došao u Zagreb s ozljedama kao i sada, a Dinamo je odigrao dvije prave, muške utakmice i prošao dalje. Nema više Fekira, ali tu je Antony koji se ističe kao najveća opasnost po Dinamov gol. Veliki zadatak je pred Kovačevićevom momčadi, ali na Maksimiru se pita Dinamo i tako se moraju i postaviti.

