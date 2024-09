Petković: Ne slažem se s onim što je trener rekao! Jakirović: Bayern ima neke slabosti...

Dinamo je glavni europski cilj ostvario. Plasirao se u Ligu prvaka, osigurao veliku financijsku injekciju i utakmice protiv najjačih klubova, a već u utorak vidjet ćemo koliko hrvatski prvak može u srazu s najjačima. A prvi korak teško da je mogao biti teži.

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Dinamo - Hajduk 0-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hrvatski prvak u utorak od 21 sat igra protiv Bayerna u prvom kolu novodizajnirane Lige prvaka. Utakmicu su najavili Sergej Jakirović i Bruno Petković.

- Sjajna utakmica je pred nama s velikim protivnikom, momčadi koja je strašna i jako dobro posložena, dominantno su ušli u Bundesligu. Kad smo ih analizirali, ne znaš odakle krenuti kada vidiš tu kvalitetu. Bez obzira što smo napravili veliki uspjeh ulaskom u Ligu prvaka, naša ambicija ne smije tu prestati. Moramo igrati hrabro i odlučno, otežati koliko je u našoj moći, da pomažemo, sigurno da ćemo biti u podređenom položaju. Kada vidite u analizi da nijedan protivnik nije imao niti jedan kontinuirani napad, tu vidite kolika je moć Bayerna u pritisku. Nadam se da ćemo uspjeti u nekim dijelovima utakmice parirati i pokušati im zaprijetiti u tranziciji - rekao je trener Dinama, a Petković je dodao:

- Igramo protiv odlične ekipe i sve ono do sada što se događa, komunikacija u svlačionici, drago mi je što je tako, nismo zadovoljni samo s time što smo došli tu. Svjesni smo njihove kvalitete, to je jedna od najboljih ekipa na svijetu. Svjesni smo i svojih kvaliteta, moramo igrati na svoje karte i pokušati izvući bod ili bodove - kazao je on.

Munchen: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči sutrašnje utakmice protiv Bayer Muenchen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zabili ste posljednji gol Dinama u Ligi prvaka protiv Chelseaja, kakve su bile emocije? I što biste si zaželjeli za rođendan?

- Bar se mi znamo dobro i bilo kakav osobni učinak, gol ili asistenciju bih prepustio da momčad uzme bod ili bodove. Momčadski sam igrač i bitniji mi je rezultat. Ako se poklopi, bilo bi mi drago zabiti ih i sto, ali ne razmišljam na takav način, bitno mi je da moja momčad dođe do pozitivnog rezultata - rekao je Petković.

Josip Mišić propustio je derbi s Hajdukom.

- Dobro je stanje i bit će spreman za početak. Testirali smo ga i sve je u redu - rekao je Jakirović.

Koja je razlika u pripremi ove utakmice i one protiv Hajduka?

- Ista je priprema, ne preskačemo utakmice. Maksimalni fokus je uvijek na iduću. Nema preskakanja, ne znam koliko puta to moram reći.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Izgubili ste od Hajduka, rekli ste tad da je možda i dobro da ste dobili tu pljusku uoči ovog susreta? Jeste li doživjeli takav feedback od ekipe?

- Naravno da ne volim što smo izgubili, ali u tom trenutku sam mislio da je dobro da se osvijestimo da nije gotova sezona i da nismo prvaci u osmom mjesecu, da ne ispadne da smo ostvarili sve i da ne moramo više ništa raditi. Uvijek ću tjerati momčad da budu maksimalno fokusirani. Rekao sam igračima da smo podbacili u napadu i da nismo Hajduk stavili pod pritisak. Primili smo gol iz jedne neopreznosti, do tada je bila kontrola i nisam vidio način možemo primiti gol. Idemo dalje, čestitaš protivniku i okrećeš se sljedećim utakmicama. - kaže trener Dinama.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na isto pitanje osvrnuo se i Petković.

- Ja se ne bih složio s trenerom da je bilo dobro što smo izgubili. Jedna čudna utakmica, na rijetke trenutke sam dobio dojam da možemo biti oštećeni od strane Hajduka. Bez obzira što nismo naprijed napravili puno, imali smo previše ofenzivaca koji nisu bili raspoloženi. Kako god, u jednoj takvoj utakmici ne smiješ izgubiti. Da se ne vraćamo natrag, ne treba nam motivacija za ovu utakmicu. Izanalizirali smo utakmicu protiv Hajduka i kasnije ćemo, da vidimo što smo radili loše. To je iza nas, ima još puno kola u prvenstvu da izravnamo račune.

Dinamo ove sezone igra u dvije formacije, a koju je Jakirović pripremio za Bayern?

- Danas smo vrtjeli razne varijante i pozicije. Sutra ćemo odlučiti koju ćemo formaciju odabrati da što manje patimo bez lopte, a da možemo i s loptom u nogama nešto napraviti. Ima malo slabosti u Bayernovoj igri. Harry Kane ima puno slobode u igri. On se spušta, a onda drugi napadači ulaze u njegov prostor. Moramo dobro komunicirati da zatvorimo igrače u međuprostorima, ali i u šesnaestercu jer on je rođeni strijelac - rekao je trener Dinama.

Zagreb: Trening nogometaša Dinama uoči odlaska u Muenchen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kako se pripremiti za Bayern?

- To je problem s kojim se ne susrećemo HNL-u. Radimo na mehanizmima otvaranja. Stvar je nekad i pozicioniranja, jako je važna igra na lopti, moramo znati igrati pod pritiskom, da se ne skrivamo. Imamo posla s jako dobro izbalansiranom momčadi.

Prije devet godina Dinamo je izgubio na Allianz Areni s 0:5. Plaši li se Jakirović sličnog rezultata?

- Gledao sam tu utakmicu, ne mogu tako razmišljati. Nisam ja Nostradamus da bih mogao predviđati, ali ne mislim da bi se bilo kakav rezultat koji se dogodi na Allianz Areni mogao preliti na HNL. Mi želimo uzeti naslov prvaka - zaključio je Jakirović.