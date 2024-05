Petković o odlasku iz Dinama i zvižducima: 'Ako su uzeli nešto iz kluba, to će se već raščistiti'

Da je Bruno Petković otišao na početku sezone, a mogao je, vrlo vjerojatno bi trofeji završili u nekoj drugoj vitrini. Zabijao je na Poljudu i Rujevici i tako pokazao konkurenciji tko je najbolji u Hrvatskoj. Odigrao je najbolju sezonu u karijeri i prvi put kao kapetan predvodio Dinamo do dvostruke krune.

Pokretanje videa... 02:21 Bruno Petković se zahvalio staroj upravi Dinama | Video: Marta Divjak/24sata

- Bruno, ostani, Bruno, ostani - molili su ga navijači u završnici sezone, kao i na dočeku u nedjelju na Trgu bana Jelačića. Svjesni da takvog nogometnog velemajstora i čovjeka koji živi za Dinamo je teško zamijeniti. A problem hrvatskog prvaka je što je klauzula hrvatskog reprezentativca tek 2,5 milijuna eura. Tko god ponudi spomenuti iznos, 'modrima' će ruke biti vezane, a tada će sve biti na Petkoviću.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

A što on sam kaže o odlasku s Maksimira?

- Nisam još razmišljao toliko intenzivno o tome. Nije vrijeme, a nije niti mjesto. Imam obaveze, ne bih se sada htio time zaokupljati. Sretan sam i zadovoljan što sam doma i nemam potrebe ići nekamo samo da odem. Svjestan sam toga da sam dao Dinamu puno, svjestan da je Dinamo i meni dao jako puno. Da budem potpuno iskren, još uvijek nisam donio odluku. Što god da se dogodi, dogodit će se, ali još uvijek sam igrač Dinama - rekao je Petković za Germanijak.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Na početku sezone ga je htio dovesti Trabzonspor, čak se spominjao i interes Borussije Dortmund.

- Imao sam više ponuda. U jednom trenutku sam htio, pa nisam. Nisam bio siguran. Igrači su odlazili, Dinamo je bio sve čvršći u stavu da me ne pušta. Sada, gledano iz ove perspektive, apsolutno mi nije žao. Puno se dogodilo toga. Imao sam milijardu poziva s milijardu strana, ali na kraju mislim da sam donio dobru odluku i da si nemam što za zamjeriti. Na koncu, uzeli smo duplu krunu, napravili veliku sezonu i zadovoljan sam svojom igrom i suigračima. Dinamo je ipak moj klub. Drago mi je da sam ostao, da su neki klinci stasali uz mene. Da je klub involvirao navijače. Dobili smo dojam da više ljudi živi za Dinamo, a sve to ne bih osjetio da sam otišao... Nadam se kako će sve ići u dobrom smjeru s novim ljudima koji su stigli. Da će držati Dinamo, graditi ga što većeg i boljeg.

Nogometaši Dinama na Trgu bana Jelačića s navijačima proslavili naslov prvaka Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osvrnuo se i na spektakularnu proslavu naslova prvaka, ali i na zvižduke koje je dobio kada je spomenuo Mirka Barišića i Vlatku Peras.

-Taj odlazak sa stadiona, vožnja autobusom, pratnja po gradu i ispunjen Trg te napuni nekom energijom i emocijom. Bilo je slavlja otkako sam ovdje, ali otkako sam ovdje ništa se ne može mjeriti s ovim na Trgu. Ja sam puno puta bio izviždan. Doduše, rijetko zbog rečenica, a nešto više zbog igara koje sam pružio na travnjaku, jer nekada ne ide kako sam to zamislio. Jesu li me zasmetali zvižduci? Nisu, ali nije mi bilo drago. Jednostavno, trebamo biti svjesni kako se ne živi od danas. Da postoje osobe koje su napravile rezultate s Dinamom. Ako su uzeli nešto što nisu trebali, to će se već raščistiti na mjestima koja su predviđena za to. No, ne možemo osporiti ogroman broj godina koje su dali Dinamu. Iskreno, želim da jednog dana Arijan Ademi i Bruno Petković ne budu izviždani zbog nekoliko loših partija nego da imamo na umu koliko su dali Dinamu.

Nogometaši Dinama u otvorenom autobusu idu prema Trgu na proslavu naslova prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL