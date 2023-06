Petković odbrusio novinarki: Daj pitajte me za intervju, budite pristojni. Neću vam dati

Doček je dolazio u obzir samo u slučaju slavlja pa je hrvatska reprezentacija nekako u tišini u ponedjeljak iza podne sletjela u Zagreb. Neki igrači poput Luke Modrića, Ivana Perišića i Lovre Majera su direktno iz Rotterdama otputovali na destinacije gdje će provesti ljetni odmor.

Zlatko Dalić se s ostalim reprezentativcima pojavio na aerodromu Franjo Tuđman dan nakon poraza od Španjolske u finalu Lige nacija, jedini je ispoštovao medije i dao izjavu, dok igrači baš i nisu bili raspoloženi. Novinarka N1 Nataša Vidaković htjela je uzeti izjavu od Brune Petkovića, ali on ju je odbio.

- Kakav je osjećaj, Bruno? - pitala ga je novinarka dok je dijelio autograme i fotografirao se s navijačima. No, to pitanje mu nije najbolje sjeo pa joj je odbrusio:

- Daj pitajte, budite pristojni, pitajte za intervju - odgovorio joj je napadač Dinama i hrvatske reprezentacije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Oko njega su se skupljali navijači željni fotografije, a dok je njima ispunjavao želje, novinarka ga je, kako je i tražio, pitala želi li dati intervju, no on je to odbio.