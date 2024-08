Petković ostaje vjeran Dinamu! Produžio je ugovor s 'modrima'

Dugo se nagađalo o njegovoj budućnosti, ali Bruno Petković (29) otklonio je svaku sumnju i produžio ugovor s Dinamom! Napadač "modrih" imao je važeći ugovor do ljeta 2025. godine, što znači da je mogao napustiti 'modre' bez ikakve odštete, ali to se neće dogoditi. Zagrebački klub objavio je kako je Petković dogovorio novi ugovor do ljeta 2026. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Dinamo - Istra 5-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Tu se najbolje osjećam, tu sam doma. Nigdje na svijetu mi neće biti ljepše nego što je tu. Pogledao sam sve ponude, stavio na papir, a Liga prvaka i sve što nas čeka u ovoj sezoni, u Dinamu je svaka utakmica najbitnija, nemaš pravo na pogrešku, bilo ih je prošle godine puno, znali smo se izvući, ali trebamo ja prvi i svi ostali naporno raditi da se održimo u trenutnoj situaciji jer smo u jako dobroj situaciji, napravili smo konkurentnu momčad koja će raditi dobro u Europi. Trebamo ostati nogama na zemlji, održati visoki nivo u HNL-u, nadamo se velikim stvarima u Europi - rekao je Petković nakon potpisanog ugovora.

Petković je u dresu Dinama odigrao 253 utakmice i zabio 82 gola uz 72 asistencije. Na Maksimir je stigao 2018. iz Bologne, a u Dinamu je osvojio 11 trofeja (šest puta prvenstvo Hrvatske, tri puta Superkup i dva puta Kup).

- Moram priznati da mi se jako svidio inicijalni sastanak trenera prije priprema, rekao je da svi kreću od nule, Bruno je to shvatio možda i preozbiljno pa nas je primorao da mu ponudimo novi ugovor. Za nas je to sigurno najveće pojačanje, svi znamo što to znači za naš klub. Naš cilj će uvijek biti da mlade etabliramo u prvu momčad, a to ne možemo bez stabilnosti stožernih igrača. Ključna nam je stabilnost da bi naša akademija i škola mogli funkcionirati. Bruno je za sve što je ostvareno posljednjih godina jedan od najzaslužnijih igrača - komentirao je sportski direktor Dinama, Marko Marić.

Prošle je sezone Petković imao sjajnu sezonu s 18 golova i 10 asistencija u 44 utakmice. Nositelj je Dinamove igre i glavni kotačić u sistemu Sergeja Jakirovića. Zato su na Maksimiru htjeli izbjeći situaciju u kojoj bi Bruno podigao svoje sidro i rekao zbogom, a to su sada izbjegli.

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Petković je do 15. lipnja imao važeću klauzulu u ugovoru od dva milijuna eura, a zatim od 2,5 milijuna eura do 15. srpnja. Tu je klauzulu neki klub mogao iskoristi kako bi započeo pregovore direktno s Petkovićem, Dinamu bi u tom slučaju ruke bile vezane i ne bi ništa mogao učiniti kako bi zaustavio odlazak napadača.

- Bruno je produljio ugovor, to je za nas najvažnija stvar. Odlučio se na taj potez kako bi pomogao Dinamu i bio s obitelji. Znamo koliko vrijedi Dinamu, koliko je dobar strijelac i suigrač. On je svestran igrač, nazivaju ga centarforom, ali ponekad se predstavlja kao dobar playmaker. Nadam se da će dugo igrati za nas - komentirao je predsjednik Dinama Velimir Zajec.

Taj se scenarij nije dogodio, a Dinamo je u prvom kolu HNL-a deklasirao Istru 1961 s 5-0. Petković nije bio u sastavu, ali ga se očekuje u prvom sastavu u derbiju protiv Osijeka (nedjelja, 21 sat).

"Moram priznati da mi se jako svidio inicijalni sastanak trenera prije priprema, rekao je da svi kreću od nule, Bruno je to shvatio možda i preozbiljno pa nas je primorao da mu ponudimo novi ugovor. Za nas je to sigurno najveće pojačanje, svi znamo što to znači za naš klub. Naš cilj će uvijek biti da mlade etabliramo u prvu momčad, a to ne možemo bez stabilnosti stožernih igrača. Ključna nam je stabilnost da bi naša akademija i škola mogli funkcionirati. Bruno je za sve što je ostvareno posljednjih godina jedan od najzaslužnijih igrača", rekao je sportski direktor Marko Marić.

"Tu se najbolje osjećam, tu sam doma. Nigdje na svijetu mi neće biti ljepše nego što je tu. Pogledao sam sve ponude, stavio na papir, a Liga prvaka i sve što nas čeka u ovoj sezoni, u Dinamu je svaka najbitnija, nemaš pravo na pogrešku, bilo ih je prošle godine puno, znali smo se izvući, ali trebamo ja prvi i svi ostali naporno raditi da se održimo u trenutnoj situaciji jer smo u jako dobroj situaciji, napravili smo konkurentnu momčad koja će raditi dobro u Europi. Trebamo ostati nogama na zemlji, održati visoki nivo u HNL-u, nadamo se velikim stvarima u Europi", prokomentirao je Bruno Petković nakon potpisa.