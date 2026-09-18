Petkovića ozljede prate u stopu. Hrvatski napadač opet je 'out'

Bruno Petković (31) još uvijek nije spreman na povratak na teren. Petković, koji trenutačno igra za turski Kocaelispor ozlijedio se još tijekom priprema te ima problema s desnim bedrom, a Truci su objavili kako ga na terenima očekuju tek krajem listopada ili početkom studenoga.

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Kocaelispor je objavio nove detalje njegovog zdravstvenog stanja, uz očekivani period izostanka s terena. Naime, Turci očekuju da će se Petković nogometu vratiti za četiri do šest tjedana tijekom kojih je potreban individualni rad bivšeg 'vatrenog'.

Nakon tih nekoliko tjedna, odlučit će se hoće li Petković dobiti 'zeleno svijetlo' za povratak. Iako je ozljeda sanirana, dodatni pregledi utvrdili su strukturne promjene na tetivnom tkivu koje su povezane s ozljedama što ih je hrvatski napadač pretrpio prošle sezone.

Trener Kocaelispora İbrahim İnan otkrio je da Petković teško proživljava novu pauzu.

- Svaki ga dan gledam u trening-centru i vidim koliko je tužan i ljut zbog cijele situacije. To me dodatno boli. Želi pomoći momčadi, ali tijelo mu trenutačno to ne dopušta. Mogu samo reći koliko je zbog svega tužan, rekao je İnan.