Petkovićev menadžer: Da, plan je da ide iz Dinama ovo ljeto!

Bruno Petković (30) posljednju je utakmicu odigrao načet ozljedom pubične kosti i aduktora još početkom studenog, Dinamo je otad upao u veliku krizu i još čeka njegov povratak, a nakon što je protiv Hajduka bio u zapisniku, trener Fabio Cannavaro najavio je kako bi u nedjelju protiv Slaven Belupa u Koprivnici mogao dobiti minute.

Jedan od najboljih igrača "modrih", koji je 2018. došao na posudbu iz Bologne, a godinu dana poslije maksimirski klub platio ga je milijun eura, prošlog je kolovoza potpisao ugovor do ljeta 2026. No čini se kako ugovor ipak neće odraditi do kraja. Njegov menadžer Ivan Cvjetković najavio je tu mogućnost gostujući u Podcast Inkubatoru.

- Da, odlazak Brune Petkovića iz Dinama je realnost i plan, Bože zdravlja... Plan je da ide ovo ljeto. Već je tu sedam godina. Nadamo se da ide sa sedam titula - rekao je Cvjetković.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U kakvom je stanju Bruno po pitanju povratka na teren?

- Možda bude spreman protiv Belupa, a nakon reprezentativne pauze bit će potpuno fit. Vjerujem da će povesti Dinamo do titule, a onda će sve biti divno i krasno oko financija u klubu - kaže njegov menadžer, a na pitanje kamo bi mogao otići odgovorio je:

- Može biti Europa, ali postoje i druge opcije.

Napadač je u 269 utakmica zabio 87 golova i 60 puta asistirao. Već dolaze informacije i kako bi ovo ljeto Maksimir trebao napustiti Martin Baturina, koji ima ugovor do 2028. To je potvrdio njegov brat Roko. U međuvremenu, stigla je i informacija kako će u klub stići Robert Mudražija iz Lokomotive. U svakom slučaju, Dinamo očekuje veliki remont.