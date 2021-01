Kad je Stephen Curry s gotovo nestvarna 62 koša izbušio Portland, NBA statističari odmah su izvukli podatak da je zadnji igrač kojem je to uspjelo bio Kobe Bryant prije 15 godina.

No, tko je rekorder u povijesti košarke, puno je teže pronaći. Sigurno nije ni tragično preminula zvijezda LA Lakersa ni današnji as Golden Statea.

Prema podacima s Wikipedije, svjetski rekorder je stanoviti Šveđanin Mats Wermelin, koji je kao 13-godišnjak zabio svih 272 koša u pobjedi svoje momčadi 272-0 na regionalnom turniru dječaka u Stockholmu. Seniorsku je karijeru proveo u Hammarbyju, Järrfäli i Stockholm Capitalsu. Treba li naglasiti: bez sličnih pothvata...

Ženska je rekorderka posve druga krajnost. Pokojna Anat Draigor ženski je svjetski rekord postigla s 46 godina! Igrala je za izraelskog trećeligaša Hapoel Mate Yehuda kad je 2006. godine u pobjedi nad Elitzurom 158-41 zabila 136 koševa.

A na listi igrač(ic)a sa stotinu i više koševa na jednoj utakmici u povijesti čak je šest puta ime Hrvata!

Marin Ferenčević igrajući ligaške U14 utakmice dvaput je prebacio 100 koševa. Igrajući za Viroviticu 2006. je Graminei u pobjedi 187-70 zabio 178 koševa, što je treći najbolji učinak u povijesti košarke, a mjesec dana ranije Bjelovaru je ubacio 101.

A Hrvat s najviše koševa u jednoj seniorskoj utakmici, ujedno i svjetski rekorder u međunarodnim utakmicama, je Zdenko Babić. Dražen Petrović? Jok, Babić ga je nadmašio. I to pet dana nakon Draženovih 112 koševa Olimpiji. Štoviše, to mu je bio i motiv...

- Čitali smo u novinama kako je Dražen Petrović kadetima Olimpije ubacio 112 koševa i netko je u svlačionici predložio da skinemo taj rekord jer nam se nije svidjelo da se netko tako ponaša prema klincima. Nikome od starijih nije se dalo, pa sam se ja javio - ispričao nam je prije nekoliko godina taj bivši košarkaš Zadra.

I tako je ciparskom Apoelu u Kupu Radivoja Koraća 10. listopada 1985. godine zabio 144 koša.

Iako je Zadrom kružila priča kako je rušenje rekorda zbog loših odnosa sa svojim igračem iz šibenskih dana Draženom Petrovićem naredio trener Zadra Vlado Đurović, Babić nam je otkrio kako se Đurović tome protivio.

- Đurović je bio dobar s Draženom, skupa su osvojili i onaj kasnije oduzeti naslov prvaka protiv Bosne i nije mu se uopće svidjela ideja da netko od njegovih igrača pokušava oboriti par dana stari Draženov rekord. Ali nije mogao protiv svlačionice - prisjetio se Zdenko Babić i dodao:

- Nije nam se svidjelo što se Dražen tako iskalio na kadetima Olimpije, ipak su to bila djeca, pa smo se dogovorili da bi ga bilo dobro nadmašiti. Bio sam jedan od mlađih i odlučio pokušati pa makar se osramotio. Bio sam dobar šuter, a jedan na jedan me bilo jako teško čuvati. No, nisam bio siguran, ipak treba zabiti toliko koševa - dodao je Babić.

Zadrani su ugostili Apoel u okviru Kupa Radivoja Koraća, a zbog uštede su se oba susreta igrala u Jazinama. Nakon što su u prvom susretu slavili 121-40, na 'uzvratu' se u dvorani okupilo jedva 500-tinjak gledatelja. No kad je krenula Babićeva utrka za rekordom, što su mnogi čuli putem radio prijemnika, do početka drugog poluvremena su Jazine bile gotovo pune. A Zdenko je nemilice trpao.

Draženov rekord pao je već u 26. minuti, a do kraja je ubacio 144 koša, rekord u međunarodnim natjecanjima pod okriljem Fibe. Zadar je slavio u utakmici bez obrana 192-116.

- Ulazilo mi je sve, a pomogli su i suigrači. Bili smo mi jaka momčad, Stojko Vranković, Veljko Petranović, Petar Popović, Ivica Obad... Ta je momčad šest mjeseci kasnije u Zagrebu pobijedila Cibonu i osvojila naslov prvaka Jugoslavije - rekao nam je Zdenko Babić.

Ciprani su tek krajem prvog dijela posumnjali da Babić ide na rekord.

- Najprije me pokušao zaustaviti njihov Amerikanac, a kasnije su me čuvala i po dvojica. Ali kad me krenulo, više me nitko nije mogao zaustaviti. Ili je bio koš ili prekršaj za slobodna bacanja... Ubacio sam 28 trica, 16 dvica i 28 slobodnih bacanja - kaže Babić.

Iako se o Draženu danas prića uglavnom kao o omiljenom košarkašu, prije 30 godina to baš i nije bilo tako, pogotovo ne u Zadru.

- Zoran Slavnić je na njega prenio drskost, tražio je da bude bezobrazan prema protivnicima i Dražen je to kao mlad i neiskusan prihvatio. Zato je gdje god došao bio meta protivnika i publike. Kasnije se promijenio, upoznao sam ga i nije uopće bio loš momak, ali nikad nije spomenuo da sam mu skinuo rekord - nasmijao se Babić, koji je danas daleko od košarke.

Nakon Zadra igrao je za pulske Gradine, kasnije i za švicarski Beauregard, nakon čega je krenuo u rat. U Višnjik ne navraća, povukao se iz javnog života, danas u krugu obitelji živi od vojne mirovine...

Osim Ferenčevića, Babića i Petrovića, Hrvati u ekipi '100+' su Matej Kuna sa 111 koševa za Belišće protiv Požege 2006. godine i Veljko Petranović sa 100 koševa za Postojnu Vipavi 2003. godine.

Ponižavanje, iživljavanje na nedoraslom suparniku ili ne, rasprava je legitimna. Ali rekordi stoje...