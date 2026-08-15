Petorica koje je doveo Zvone Boban već su otišla, a trebala su biti temelj novog Dinama...
Boban je u međuvremenu počeo mijenjati strategiju, ovog se ljeta nije ni izbliza toliko trošilo, najvažnije su bile (i još su) stabilne financije
Zvonimir Boban prošlog je ljeta prilično ambiciozno krenuo u stvaranje "novog Dinama". Predsjednik kluba prvo je ozbiljno počistio svlačionicu, zahvalio se Ademiju, Petkoviću, Ristovskom, Pjaci..., prodao Baturinu i Sučića, a onda u kratkom periodu doveo čak 14 novih igrača. Dinamo je i prije njegova mandata osigurao Mudražiju i Soldu, ali ni ti igrači već od prvog dana nisu bili po njegovu guštu.