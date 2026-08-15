ŠEF 'MODRIH' MIJENJA VIZIJU PLUS+

Petorica koje je doveo Zvone Boban već su otišla, a trebala su biti temelj novog Dinama...

Piše Mato Galić,

Boban je u međuvremenu počeo mijenjati strategiju, ovog se ljeta nije ni izbliza toliko trošilo, najvažnije su bile (i još su) stabilne financije