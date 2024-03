Petra Goleš osvojila svjetsko zlato u taekwondou za gluhe...

Na Svjetskom prvenstvu u taekwondou za gluhe koje se održava u Biskeku u Kirgistanu, Petra Goleš osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 49 kilograma. Članica splitskog taekwondo kluba Marjan zasjala je na tatamiju ostvarivši četiri impresivne pobjede koje su je dovele do vrha.

Pokretanje videa... VIDEO Doček Matee Jelić u Kninu | Video: 24sata/pixsell

U svojoj prvoj borbi, Petra je nadmašila protivnicu iz domovine taekwondoa, reprezentativku Koreje, Kim, koja nije imala odgovora na njezinu izvanrednu tehniku. U četvrtfinalu je pobijedila domaću predstavnicu Daniarovu, dok je u polufinalu svladala Uzbekistanku Nuriddinovu. Finalna borba u kategoriji do 49 kilograma bila je dramatična, ali je Petra trijumfirala rezultatom 2:1 u rundama protiv Meksikanke Sanchez, čime je osvojila svjetsko zlato i dodala ga svojoj kolekciji uz olimpijsko srebro iz Brazila.

Foto: Privatni album

- S trenerom sam se mjesecima pripremala za ovo natjecanje, a u moje pripreme je bio uključen cijeli klub, tako da bez njih ne bih ni uspjela doći do osvajanja zlata na Svjetskom taekwondo prvenstvu gluhih. Zato se iskreno i od srca zahvaljujem ne samo treneru Veljku Lauru Šiši koji je moja najveća podrška, već i svima koji su me podržavali na ovom putu. Trenerima Marku i Blažu koji su mi pomogli s teretanom, Lovri i Toni Tomasu koji su mi svojim iskustvom i savjetima bili velika podrška u radu, nutricionistkinji Paoli koja mi je pomogla na putu do 49 kg, kao i fizioterapeutima Jasminu i Fahrudinu koji su dali sve od sebe da unatoč ozljedi budem spremna za izlazak na tatami - rekla je Petra Goleš, pa dodala:

- Posebno želim zahvaliti svojem matičnom klubu Marjanu i svim mojim prijateljima, članovima taekwondo kluba Marjan, koji su mi pomagali na svakom treningu, kao i Hrvatskom sportskom savezu gluhih, čiji sam ponosni član. Ovo zlato nije samo moje, već i svih onih koji su bili uz mene, pružali mnogo podrške i ljubavi te je zbog toga ova pobjeda još slađa kada znam kakve osobe imam i kakav trud stoji iza mene.

Ovo natjecanje, koje se održava od 25. do 30. ožujka 2024. godine, okupilo je 12 država s 48 muških i 41 ženskom natjecateljicom, pružajući vrhunsku konkurenciju i priliku za pokazivanje vrhunskih sportskih sposobnosti.