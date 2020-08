Petra pokazala karakter! Slavila preokretom protiv Samsonove

<p>Prvi 'post korona' teniski turnir u punom je jeku, a Hrvatska još uvijek ima kandidatkinju za titulu u Palermu! <strong>Petra Martić</strong> je dugo tražila dobitnu kombinaciju, ali na kraju je i pronašla te sa 5-7, 6-4, 6-2 slavila protiv<strong> Ljudmile Samsonove</strong> nakon što je jučer <strong>Donna Vekić </strong>iznenađujuće izgubila od Talijanke <strong>Elisabette Cocciaretto</strong> (6-2, 6-4).</p><p>U prvom je setu Petra odigrala solidno te je bila u egalu s mladom Ruskinjom, ali devetu break loptu nije mogla spasiti. Kod rezultata 4-5 za Samsonovu je na svom servisu spasila 0-40 i još tri break lopte kasnije, ali kod istog rezultata u gemu koji ju je ostavljao u setu nije uspjela spasiti tri break lopte, već je na trećoj Samsonova slavila sa 7-5.</p><p>U drugom je setu Ruskinja odmah na otvaranju izgubila prednost servisa te zatražila medicinski time out zbog bolova u preponi i koljenu, a naša je tenisačica to dobro iskoristila. Uspjela je držati prednost sve do 4-3 kad je Ruskinje 'brejkala' za 4-4, ali odmah je uzvratila Petra sa 5-4 i potvrdila break sa 6-5. U trećem je setu sve išlo puno lakše te je Martić bila dominantna na svom servisu, a dva je puta lomila protivnicu te na kraju slavila sa 6-2 nakon dva sata i 24 minute igre.</p><p>U četvrtfinalu igrat će protiv Bjeloruskinje <strong>Aleksandre Sasnović</strong> (26, WTA 119.) koja je u prva dva kola bila bolja od <strong>Elise Mertens</strong> (6-4, 6-1) i Jasmine Paolini (6-0, 6-2)</p>