Komentari 0
Petra upalila turbo za Top 100 i Australian Open: 'Imam možda i najmlađeg trenera na Touru...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 4 min
Petra upalila turbo za Top 100 i Australian Open: 'Imam možda i najmlađeg trenera na Touru...'
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/Pixell

Petra Marčinko (20) s dvije titule u Emiratima osigurala je debitantski Grand Slam nastup te skok na 82. mjesto WTA ljestvice, sve otkad surađuje s Marinom Jakićem (23). ‘Baš smo kliknuli’, kaže

Dok su najbolje tenisačice sezonu završile još prije mjesec dana, Petra Marčinko (20) najbolje je ostavila za kraj. Zapravo, mlada Zagrepčanka umalo im se pridružila...

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić

