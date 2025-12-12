Petra Marčinko (20) s dvije titule u Emiratima osigurala je debitantski Grand Slam nastup te skok na 82. mjesto WTA ljestvice, sve otkad surađuje s Marinom Jakićem (23). ‘Baš smo kliknuli’, kaže
Petra upalila turbo za Top 100 i Australian Open: 'Imam možda i najmlađeg trenera na Touru...'
Dok su najbolje tenisačice sezonu završile još prije mjesec dana, Petra Marčinko (20) najbolje je ostavila za kraj. Zapravo, mlada Zagrepčanka umalo im se pridružila...
