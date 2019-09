Petrina 'žuta minuta': Izgubila poen pa pokazala srednji prst!

Promašaj, frustracija pa... Srednji prst!? Da, nije to karakteristično za Petru Martić, ali hrvatsku je tenisačicu nešto isfrustriralo u pobjedi protiv Kristine Mladenović (6-2, 6-2). Nakon što je pogodila mrežicu i tako dala 'break loptu' protivnici, a onda u njezinom smjeru pokazala srednji prst.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Pitanje je kome je srednji prst bio upućen. Radi li se o protivnici koja je cijeli poen samo vraćala visoke lopte i tako 'naživcirala' Petru koja je poslala projektil u mrežu ili pak o treneru Kristine Mladenović, Saši Bajinu, koji je na trenutke vrlo glasno bodrio francusku tenisačicu.

Foto: Danielle Parhizkaran

No, to nije omelo našu tenisačicu koja je na kraju i u drugom setu slavila sa 6-2 i tako stigla do drugog kola u kojem će igrati protiv Šveđanke Peterson koja je odnijela prvi set (6-2) protiv Talijanke Giorgi koja zatim nije mogla nastaviti pa je predala meč.

