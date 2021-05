I šesti put ove sezone su "Žuti" su dobili "Vukove". Bez obzira na izostanak ozlijeđenog Prkačina gosti su bolje otvorili susret, u 13. minuti imali su +9 (33-24), a na kraju prve četvrtine +5 (27-22).

Splićani su u drugoj dionici serijom 11-2 izjednačili na 35-35, a do kraja poluvremena i došli do vodstva 47-44. No, ključnim se pokazala treća četvrtina koju je Split dobio sa 30-19, a potom u posljednjoj dionici "Žuti" su mirno priveli susret kraju. Kod Splita najefikasniji su bili Marko Luković sa 18 koševa, Marin Marić sa 17 koševa i šest skokova, te Ivan Perasović i Toni Perković sa po 13 koševa.

Suparnički sastav predvodili su Darko Planinić i Ivan Novačić sa po 13 koševa, te Mateo Drežnjak sa 12 koševa. Druga utakmica polufinala igrat će se 21. svibnja u Zagrebu, točno 24 sata nakon utakmice Splita za ostanak u doigravanju ABA lige protiv Sparsa.

Hrvatski košarkaški savez pristao je traženje Splita da se ta utakmica odigra 22. svibnja, ali trebao je i pristanak Cibone, koja je taj datum odbila. Iz redova "Vukova" su poručili kako su Splitu već izašli u susret kod odigravanja prve polufinalne utakmice koja se trebala odigrati u ponedjeljak. U ponedjeljak je Zadar u dvorani Krešimira Ćosića u drugom polufinalu pobijedio Goricu sa 89-73.

Druga utakmica polufinala između Zadra i Gorice na rasporedu je u četvrtak, 20. svibnja u Gradskoj dvorani u Velikoj Gorici.