Phillipsen slavio pa u strahu čekao potvrdu, Francuzu koji je zaostao na radiju se javila žena

Uh, imam osjećaj da sam pobijedio dvaput, prvo je što je rekao Jasper Philipsen, Belgijac koji je pobijedio u trećoj etapi Tour de Francea, voženoj od Amorebiete do Bayonnea... Bila je to zaista krasna dionica od 193 kilometara, a posebno impresivno bilo je kad su 58 kilometara prije cilja izašli iz Španjolske i preko mosta ušli u Francusku. Bila su to zaista dva i pol lijepa dana u Baskiji.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Kakva je to bila završnica, kakav sprint. Bila je to sprinterska dionica, a samo dva kilometra prije cilja činilo se da Jasper Philipsen nema šanse.

- Ušao je s krive strane rotora i sad je zapeo u sredini pelotona. Bit će mu jako teško - pričali su komentatori Eurosporta tik pred cilj.

A onda je krenulo... Philipsen se uspio izvući i uslijedila je završnica u kojoj se nije znalo tko je pobjednik. Belgijac je podigao ruke, čak su i komentatori ustvrdili da je Belgijac slavio, no bilo je čudno što za službeni program nije dao izjavu, što je običaj tik nakon što pobjednik uđe u cilj.t

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Philipsen je s djevojkom pratio što se događa, potom je otišao u kontrolnu sobu... Inače, bio bi ovo zaista peh jer je Jasper prošle godine na Tour de Franceu u četvrtoj etapi slavio pobjedu, iako je u cilj ušao osam sekundi iza Wouta van Aerta. Belgijac je tada bio uvjeren da nitko prije njega nije ušao u cilj.

- Ne mogu vjerovati kako mi se to dogodilo, ispao sam budala - rekao je Jasper redateljima Netflixa, koji su snimili dokumentarnu emisiju. Ta epizoda nazvana je "Jasper the disaster".

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

No duhoviti Belgijac je nakon te utrke na Twitter stavio post kako se veseli, misleći da je prvi i ispod napisao:

- Van Aert, pa je li vidiš kako se slavi drugo mjesto?

Philipsen je Belgijac koji je rođen u Molu, mjestu od 40.000 stanovnika gdje je rođen bivši veliki biciklist Tom Boonen, koji mu je bio idol. No, Jasper Philipsen je kao mali igrao nogomet i bio je izrazito talentiran.

- Pao sam s BMX-a i ozlijedio. Pokušavao sam i dalje igrati nogomet, no nije išlo, shvatio sam da ću se morati prebaciti na drugi sport. Počeo sam voziti bicikl kao terapiju i zavolio biciklizam .- ispričao je Jasper.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Utrku je obilježila i supruga Laurenta Pichota. Dok se žestoko borio na slušalicama je čuo glas svoje voljene.

- I’m so proud of you, you’re a French warrior. You give us so many emotions. Come on, it’s great what you’re doing, enjoy, enjoy. I love you very much .- rekla mu je supruga, a sve se moglo vidjeti u prijenosu.

Prevedeno, ponosna sam na tebe, ti si francuski ratnik. Pružio si nam dosta emocija. Ajde, radiš odličan posao, uživaj, uživaj, volim te....

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Naime, za razliku od Formule 1, gdje je normalno čuti razgovor preko radija između vozača i momčadi, u Tour de Franceu je to novost. I bilo je doista simpatično.

No vratimo se utrci. Kako je ovo bila sprinterska završnica, znalo se da u ukupnom poretku neće biti velikih promjena pa je žutu majicu zadržao Adam Yates.