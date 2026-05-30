NEKAD TOP, DANAS FLOP

Pijana i nadrogirana zvijezda engleskog nogometa slupala je Lamborghini! Policija ga privela

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Bio je veliki potencijal engleskog nogometa, 2019. vrijedio čak 160 milijuna eura, ali nikad ga nije u potpunosti ostvario unatoč silnom bogatstvu. A sad ima i još jednu brigu jer je završio u zatvoru. Raheem Sterling (31), bivši engleski reprezentativac, vozio je Lamborghini pijan i drogiran kad je udario u zaštitnu ogradu na autocesti M3 u Britaniji.

"Neposredno prije 9 sati ujutro u četvrtak primili smo dojavu da je Lamborghini udario u ogradu na autocesti M3 prema jugu, blizu čvora Minley. Nisu sudjelovala druga vozila niti je bilo ozlijeđenih. Vozač iz Berkshirea (31) uhićen je zbog sumnje da je vozio u pijanom stanju i pod utjecajem droga, posjedovao je drogu klase C i nije dao uzorak. Pušten je uz jamčevinu, a istraga se nastavlja", priopćili su iz policije Hampshirea.

U drogu tipa C pripadaju sredstva za smirivanje poput valijuma, steroida, plina za smijanje i GHB-a. Aktualni nogometaš Feyenoorda (potpisao u veljači) mučio se u Chelseaju, za koji nije odigrao nijednu utakmicu u prvom dijelu sezone. A onda ga je, u pokušaju da mu spasi karijeru, u Rotterdam doveo trener Robin van Persie.

Foto: Alex Pantling/PRESS ASSOCIATION

- Borim se s cinizmom koji ga okružuje. Ne mogu podnijeti cijelu atmosferu oko njega, pretjerujemo s tim. U Engleskoj je zabio 200 golova, igrao 82 utakmice za reprezentaciju. Što god vi mislili o tome, kao nogometna nacija loše se odnosimo prema njemu - rekao je Van Persie.

Sterling je najbolje dane proživio u Manchester Cityju, koji ga je 2015. kupio od Liverpoola za 64 milijuna eura i tamo je zabio 131 gol uz 87 asistencija u 339 utakmica, sedam godina potom prešao je u Chelsea, ali je podbacio (19 golova i 15 asistencija u 81 utakmici), baš kao i na posudbi u Arsenalu (28 utakmica, jedan gol). Sad će morati debelo posegnuti u novčanik da spere ljagu sa sebe, a možda će ga čekati i neka ustanova za odvikavanje.

