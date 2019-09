Pijetraj: Što priča, pa Mavrović je platio da boksa s Lewisom!

Priča ide ovako. Filip Hrgović želi nastupati na Olimpijskim igrama, gdje bi, vrlo vjerojatno, bio jedan od kandidata za zlatnu medalju. No s tim se ne slaže izbornik reprezentacije Leonard Pijetraj, s kojim Hrgović nije u dobrim odnosima, nakon što su se razišli 2017.

Pijetraj smatra da bi Hrgović trebao dokazati da mu je mjesto u Tokiju kroz hrvatske kvalifikacije, dok Željko Mavrović i HOO tvrde da bi Hrgović trebao preskočiti te kvalifikacije.

- U redu, evo, neka se Filip Hrgović pojavi na prvenstvu Hrvatske, našamara konkurenciju i dobro. Neka potom kaže da sam ja ispao smiješan. Ali ne, on prolazi sve institucije, od Milana Bandića do Mateše. I najbolje je što svima prodaje istu priču. Kad je došao kod Bandića tražio je da mi ukinu davanja. On ne zna da je godinama besplatno trenirao kod mene i da taj novac ne ide meni, nego djeci koja treniraju. Nema on tu što meni ukinuti.

- Ne vidim zašto bi Hrgoviću bilo ispod časti doći na prvenstvo Hrvatske. Najbolji boksač na svijetu u superteškoj kategoriji, Uzbekistanac koji je također profesionalac, došao je na Azijske igre. Odradio ih je kao svjetski prvak i ima još osam amaterskih mečeva ove sezone uz dva profesionalna. Zašto on to radi? Hrgović i on su dosad u karijeri pobijedili ljude koji nikad ne bi bili prvaci Hrvatske - počeo je Pijetraj.

Vrlo brzo se tema proširila na Željka Mavrovića, koji je stao na stranu Hrgovića.

- Mavrović priča da Kličko nije htio ići na OI jer mu nisu važne, a nema pojma da je Kličko osvojio zlato. Toliko o tome što on zna. Ja tražim samo jedno i to je kod mene svetinja. Moraš ući u ring. Marko Milun u 30 mečeva ima više rezultata nego Željko Mavrović u cijeloj karijeri. Zna li netko bitnog borca kojeg je Mavrović pobijedio? Naravno da ne zna. Znate kako je Mavrović došao da meča s Lennoxom Lewisom? Tako da su platili 20 tisuća dolara do meča s njim! To niste znali. Ha, takav vam je sustav u boksu.

- Mavrović je iznio nekakvu ideju koja nema veze s boksom, on lupeta bez veze. Godinama radim s boksačima besplatno i ako uspiju, onda mi daju postotak. Tako ja radim. Postotak je uvijek isti, kad je nula i kad je dobro. Dok je nula ja sam im dobar, a kasnije ništa. Njegov otac kaže da sam postavio visoki odštetni zahtjev. Pa to ne postoji, imaš ugovor u kojem pišu svi uvjeti. Sve opcije sam mu nudio, ali ništa nije prihvatio.

Filip Hrgović je jednom rekao da ga je Pijetraj ostavio u Kazahstanu. Evo što Pijetraj kaže o tome.

- Kaže da sam ga izdao u Kazahstanu. Pazite, on je čovjek koji je u tri godine zaradio oko tri milijuna kuna, bio je najplaćeniji na svijetu. Dabogda mene i mog sina netko tako izdao. To su te velike Hrvatske fore koje se prodaju s Thompsonom i kockicama, a kad treba biti Hrvat nula bodova. Laž je da sam izdao Hrgovića, obična laž. Čim sam čuo da su Hrgovića zadržali u Kazahstanu ušao sam u avion da kažem Sepu što je bilo i kad smo krenuli van, vrata su se zatvorila. Krenuo sam po njega, ali nas nisu pustili. Mogli smo birati - pritvor ili nazad u avion. Šest godina njegovim roditeljima to nije bila problem, sad je?! Nije bio u zatvoru niti jedan dan. Nisam ga ja izdao, nego otac! Pa da je bilo riječ o mom sinu, biciklom bih išao u Kazahstan po njega - rekao je Pijetraj i opet se prebacio na Mavrovića.

- Ako toliko zna o boksu, ja znam koliko je zaradio... Zašto nije uložio svojih milijun dolara u boks? Gledajte, bio je dobar boksač, odličan, bio je prvak Europe. Sjeća li se netko koga je pobijedio kad je postao europski prvak? Naravno da se ne sjećate, nemate se čega ni sjećati. Samo se sjećate da je izgubio od Lennoxa Lewisa. Za poraz krivi prehranu, pa to je, ljudi moji, obična glupost. Pa razbio je Lewis i 30 idiota koji su jeli meso pa što s njima? Mogao si Željko jesti pit-bullove za doručak, ali nisi ga mogao pobijediti jer je Lewis prejak za tebe!!

- Željko Mavrović je htio biti izbornik reprezentacije. Svima je bilo neugodno i došli su kod mene da vide koji je moj stav, koje je moje mišljenje o svemu tome. Otišli su poslije do Mavrovića i rekli da ja smatram da ne može biti izbornik. Poslije me Mavrović sreo, zaustavio me i pitao me zašto sam protiv njega, zašto sam rekao da ne može biti izbornik.Pitao sam ga: "Željko, kako ćeš biti izbornik? Daj mi reci ime jednog boksača u Hrvatskoj, evo, samo jednog?". On kaže: 'Ne znam'. Ej, kaže da ne zna. Pa kako misliš biti izbornik kad ne znaš niti jednog boksača, pitam ga. Kaže on: "Pa ti ćeš me naučit?". E, moj, Željko, ne ide to samo tako.

- Ja znam da je Željko Mavrović legenda, ali neka tako ostane, a ne da okolo priča budalaštine i gluposti da se svi moramo sramiti.

Pijetraj se potom opet obrušio na Hrgovića.

- To su velike hrvatske fore koje se prodaju s Thompsonom i kockicama, a kada treba biti Hrvat onda su nula bodova. Vi možete dovesti Thompsona, kockice mogu biti velike kao one na Toplani, ali to više nitko ne puši. Od 17.000 ulaznica prodao je tek 1500, a sada tu nama prodaje fore da je veliki sportaš.