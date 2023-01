Pijetrajevi okršaji: Zakačio se s legendama, spominjao mito i pištolje. 'Otjerao me kao psa'

Leonard Pijetraj (57) surađivao je s dvojicom ponajboljih hrvatskih teškaša u zadnjih desetak godina, Filipom Hrgovićem (30) i Alenom Babićem (32). No obojica su boksača raskinula s poznatim trenerom, vlasnikom boksačkog kluba Leonardo u Dubravi. Babić je to napravio šest godina nakon Hrgovića. No ni jedan ni drugi nisu se rastali s Leom u dobrim odnosima.