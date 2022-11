Pijević: Koga briga koliko sam obranila, a u svlačionici nisam bila. Debelić: Suci su usmjerili...

Iako je Tea Pijević imala deset obrana protiv Slovenije, to Hrvatskoj nije pomoglo da dođe do pobjede u prvoj utakmici drugog kruga Eura za rukometašice. Raspad u napadu i samo šest golova u drugom poluvremenu značili su konačnih minus osam (26-18).

- Koga briga koliko imam obrana, izgubile smo osam razlike! Utakmicu smo izgubile u napadu, borile smo se prvo poluvrijeme iako smo i tu griješile. Drugo je bilo slabo, loša predstava. Sigurno nećemo ovako moći igrati protiv Skandinavki - rekla je Pijević za RTL.

Što je izbornik Šoštarić rekao igračicama u svlačionici, kod gola zaostatka na poluvremenu, upitao ju je novinar.

- Ne idem u svlačionicu pa ne znam što se tamo događa - odgovorila je.

Što se dogodilo u drugom dijelu?

- Dobijete neku nesigurnost, nije nas išlo u napadu. Nismo mogli pronaći dobitnu trojku na vanjskim pozicijama, žalile smo se na suca i nismo se mogle koncentrirati. Kad sve krene nizbrdo, onda je to tako - rekla je.

Ima li neke pozitive? Recimo, dobar dio prvog poluvremena i povratak od četiri gola minusa u vodstvo.

- Ne razmišljam tako. Protiv Norveške 40, tu 30 minuta... Utakmica se igra 60 minuta! Protiv Danske smo već igrale, moramo biti fokusirane kao protiv Mađarske 60 minuta - zaključila je.

Tena Japundža nije imala svoju večer, samo jedan gol iz tri šuta.

- Nismo znale što raditi u napadu i obrani, ne možeš tako kad igraš protiv domaće ekipe. One su danas bile bolje. Imamo još dvije utakmice i ništa nije gotovo. Sve je moguće, moramo se dobro pripremiti za iduću - rekla je krilna igračica Hrvatske.

- Loše smo otvorile utakmicu, gubile 4-0 pa se vratile. Prvo poluvrijeme ispalo je dobro, ali smo u drugom zabile samo šest golova i promašile puno zicera, što je nedopustivo - dodala je Tena.

Ana Debelić borila se na crti, nije dobila neke sedmerce, o čemu je govorio i izbornik Šoštarić.

- Dopustili smo da nas suci isprovociraju, prva ja. Glupo je pričati o njima, ali oni su usmjerili utakmicu odlukama. Ali nismo zabijale, one jesu i to je to - kazala je.

Valentina Blažević vukla je u prvom dijelu, zabila pet komada, ali u nastavku ništa.

- Mislila sam da je dobar rezultat na poluvremenu, ali trebale smo voditi dva, tri razlike. Obrana nam nije bila kao inače, dogovorile smo se da pokrijemo Gros, a ona je zabijala. Razbranili smo golmanicu (13 obrana Pandžić, op.a.) i bilo se teško vratiti. Moja ozljeda? Kad sam se zagrijala, bilo je OK. Malo sam je osjetila u nekim trenucima.

