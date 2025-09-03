Bivši suigrač Kolumbijca Ibarbe: 'Pa ima onu stvar do pola noge. Jedna žena je završila u bolnici'

Bivši igrač Watforda Allan Nyom izazvao je pravu senzaciju kada je u podcastu "El After" podijelio neočekivane i pikantne detalje o svom bivšem suigraču Victoru Ibarbi (35). Nyom je opisao prvi susret s kolumbijskim napadačem u svlačionici Watforda tijekom sezone 2015/16.

- Prvi put kada sam vidio Ibarbu u tušu, iskreno nikada nisam vidio nešto takvo. Ne, ne, iskreno, u mom životu. Nikada nisam vidio nešto takvo u mom životu - rekao je kamerunski branič.

Prema Nyomovim riječima, ono što je vidio nije bilo "normalno" te da "svi znaju za to". Opisao je da je kod Ibarbe, koji je visok 190 centimetara, "dosezao više od polovine noge prema dolje".

Najšokantniji dio Nyomove ispovijesti odnosio se na incident s jednom ženom koja je radila u klubu.

Foto: Profimedia

- Sjećam se žene koja je radila u klubu i jednom je došla do mene i rekla: "Oprosti Allan, je li istina za Ibarbu? Jer su mi govorili o tome što nije u redu s njegovom nogom i svi u uredu su uplašeni" - prisjetio se Nyom.

Nyom je također tvrdio da je Ibarbo "jednom prilikom odvezao ženu u bolnicu nakon noćnog izlaska". Ove tvrdnje poklapaju se s ranijim izvještajima talijanskih medija iz 2013. kada je 23-godišnja žena u Olbiji hospitalizirana nakon intimnog odnosa s nogometašem.

Victor Ibarbo, sada 35-godišnjak, igrao je za Watford tijekom sezone 2015/16. na posudbi iz Cagliarija. Unatoč velikim očekivanjima, odigrao je samo četiri utakmice za klub i nije zabio gol. Bivši kolumbijski reprezentativac s 15 nastupa za svoju zemlju između 2010. i 2016., poznat je bio po svojoj brzini i stekao je kultno sljedbeništvo među igračima videoigre Fifa zbog impresivne ocjene brzine.

Ibarbo se nikada nije javno osvrnuo na tvrdnje o veličini svog intimnog dijela te ostaje poznat prvenstveno po brzini na nogometnom terenu. Unatoč poteškoćama s prilagodbom na engleski nogomet, gdje je čak igrao i za mladu momčad Watforda, ostao je zapamćen kao "sirov igrač" čiji su potezi bili "nevjerojatni", kako ga je opisao tadašnji trener mladeži Harry Kewell.