<p><strong>Srbija</strong> je u 3. kolu Lige nacija izgubila kod kuće od Mađarske 1-0, ali ništa zato. Onaj važniji dio posla Srbi su odradili prošli tjedan pobjedom 2-1 nakon produžetka nad Norveškom, čime su došli korak do plasmana na Euro 2021. godine. Posljednja stuba na tom putu su im Škoti, idući mjesec u Beogradu.</p><p>Ta je pobjeda podigla nogometnu euforiju u susjedstvu, pogotovo briljantni <strong>Sergej Milinković Savić</strong>. Jedni hvale potez izbornika Ljubiše Tumbakovića što ga je uveo u igru, drugi se pitaju zašto je najbolji igrač, pobogu, uopće počeo na klupi, a svi su navijači u Srbiji složni da će Škotska kod kuće biti lakši zalogaj nego Norveška u gostima. Ako se to ostvari, eto Srba na Euru u skupini s Hrvatskom.</p><p>- Bolji smo od Škota. Dečki, ajmo pregaziti Škote u Beogradu pa onda nek nam dođu ti Hrvati! - rekao je <strong>Dragan Stojković Piksi</strong> (55), a prenosi <a href="https://www.dailyrecord.co.uk/sport/football/football-news/scotland-sent-serbia-slaughter-warning-22826848" target="_blank">Daily Record</a>.</p><p>Piksi je legenda srpskog nogometa, igrač koji je u dresu Crvene zvezde harao 80-ih godina, a potom je igrao za Marseille, Veronu i sedam godina za japansku Nagoyu. Od 1983. do 2001. igrao je za reprezentaciju (84 nastupa), bio je predsjednik Srpskog nogometnog saveza i Crvene zvezde, te trener Nagoye i Guangzhoua.</p><p>- Nismo bili na europskim prvenstvima od 2000. godine, što je puno predugo za zemlju poput naše - dodao je Stojković.</p><p>U skupini na Euru čekaju Engleska, Hrvatska i Češka.</p><p>- Imamo puno tehnički odličnih igrača i zaslužujemo biti u društvu najboljih na svijetu. Protiv Norveške taktički smo odigrali na vrlo visokom nivou, trebali smo pobijediti s pet golova razlike! Dominirali smo protiv momčadi za koju se govorilo da bi nas trebala lako dobiti - tvrdi Piksi.</p><p>Nahvalio je izbornika Tumbakovića:</p><p>- Znam da će nas dobro pripremiti za Škotsku i da respektira suparnika, ali ajmo iskreno: bolji smo od njih i to će se vidjeti na terenu. Ako ćemo igrati kao u Oslu, masakrirat ćemo ih! - zaključio je Stojković.</p>