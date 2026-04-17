NEUNIŠTIVA NI XIA LIAN PLUS+

'Ping pong baka' u Hrvatskoj dominira i sa 63 godine: Još 1983. bila sam prvakinja svijeta

Piše Davor Kovačević,

Ni Xia Lian (63), koja već osam godina igra za STK ‘Dr. Časl’, u Parizu je 2024. postala najstarija olimpijka s pobjedom u stolnoteniskome meču. 'Godine su samo broj', kaže Kineskinja s putovnicom Luksemburga