'Ping pong baka' u Hrvatskoj dominira i sa 63 godine: Još 1983. bila sam prvakinja svijeta
Ni Xia Lian (63), koja već osam godina igra za STK ‘Dr. Časl’, u Parizu je 2024. postala najstarija olimpijka s pobjedom u stolnoteniskome meču. 'Godine su samo broj', kaže Kineskinja s putovnicom Luksemburga
Godine su samo broj. Deviza s kojom će se u životnom smislu neki složiti, a neki neće. Sport? S biološkim satom mora doći do zamora materijala, zbog kojeg se, na kraju, sportske karijere i završavaju najčešće u četvrtom desetljeću. No ima iznimki, itekako ih ima. Ni Xia Lian (63), Kineskinja s putovnicom Luksemburga, imala je 61 godinu kad je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. ispisala stolnotenisku i olimpijsku povijest. Pobijedila je, naime, u prvom kolu točno 30 godina mlađu Turkinju Sibel Altinkayu te postala najstarija stolnotenisačica s pobjedom na olimpijskim igrama. U njenoj priči važnu ulogu ima i Hrvatska. Točnije, Zagreb. Zadnjih osam godina ova dvostruka svjetska prvakinja s Kinom iz 1983. godine (!) nastupa za STK "Dr. Časl", klub koji je poseban u svijetu stolnog tenisa jer ima trofeje iz sedam različitih natjecanja.