Pinot pobjednik utrke 'Tour of the Alpes', naš Đurasek 67.

Francuski biciklist Thibaut Pinot (FDJ) pobjednik je ovogodišnjeg izdanja utrke "Tour of the Alpes" vožene od ponedjeljka do petka cestama sjeverne Italije i austrijskog Tirola. On je tijekom pet etapa uspio ostvariti 15 sekundi bolje vrijeme od drugog Talijana Domenica Pozzoviva (Bahrain) i trećeg Kolumbijca Miguela Angela Lopeza (Astana), dok je hrvatski vozač Kristijan Đurasek (UAE Emirates) zauzeo 67. mjesto sa 55:04 minuta slabijim vremenom od pobjednika.

Utrka "Tour des Alpes" obiluje teškim usponima te je stoga poslužila kao odlična priprema vozačima koji se pripremaju za "Giro d'Italia" koji počinje za dva tjedna u Jeruzalemu. Najbolju formu prikazao je pinot, dok je Britanac Chris Froome (Sky), prošlogodišnji pobjednik "Tour de Francea" i "Vuelta a Espane", završio na četvrtoj poziciji sa 16 sekundi iza Pinota, dok je Talijan Fabio Aru (UAE Emirates) zauzeo šesto mjesto sa 1:19 minuta iza Francuza.

KONAČNI REDOSLIJED: 1. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 18:28:48 2. Domenico Pozzovivo (Ita/Bahrain) +15 3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) +15 4. Chris Froome (VB/Sky) +16 5. George Bennett (NZ/LottoNL-Jumbo) +1:00 6. Fabio Aru (Ita/UAE Emirates) +1:19 ------------------------------------------- 67. KRISTIJAN ĐURASEK (HRV/UAE Emirates) +55:04