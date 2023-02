Pinturaultu svjetsko zlato u kombinaciji, Tvrtko Ljutić 15.!

Po drugi put u karijeri 31-godišnji Francuz Alexis Pinturault osvojio je naslov svjetskog prvaka u alpskoj kombinaciji trijumfom na otvaranju ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Courchevelu i Meribelu, a jedini hrvatski predstavnik Tvrtko Ljutić osvojio je 15. mjesto.

Za 20-godišnjeg Zagrepčanina to je bio drugi nastup na svjetskim prvenstvima u seniorskoj konkurenciji i prvi plasman među 15 najboljih, do kojeg je stigao zaostavši za pobjednikom nešto više od devet sekundi (+9.33). Ljutić je u superveleslalomu imao 40. rezultat, a za Pinturaultom je zaostao za 4.23 sekundi, dok je u slalomu došao do cilja sa 17. rezultatom, što mu je u konačnici donijelo ukupno 15. mjesto.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Pinturault je drugi naslov svjetskog prvaka u alpskoj kombinaciji nakon trijumfa 2019. u švedskom Areu, osvojio postavivši najbolje vrijeme u superveleslalomu (1:08.25), a potom u slalomu trećim rezultatom obranio prednost koju je imao u odnosu na branitelja naslova, 27-godišnjeg Austrijanca Marca Schwarza. Francuz je u zbroju dviju vožnji bio brži za deset stotinki.

Schwarz je u superveleslalomu zaostao šest stotinki, a u slalomu četiri za Pinturaultovim rezultatom, uz jednu veću pogrešku neposredno prije cilja, koja mu je odnijela pobjedu i obranu naslova svjetskog prvaka.

Prije dvije godine u Cortini d'Ampezzo Schwarz je došao do naslova svjetskog prvaka ispred Pinturaulta, od kojeg je u dvije vožnje bio brži za samo četiri stotinke. Osvajanjem srebra Schwarz je kompletirao sva odličja na svjetskim prvenstvima u alpskoj kombinaciji, jer je prije četiri godine u švedskom Areu osvojio broncu, kad je naslov svjetskog prvaka pripao Pinturaultu, s kojim se penjao na pobjedničko postolje u ovoj disciplini na posljednja tri izdanja SP-a.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Austrijanci su u Courchevelu osvojili i brončano odličje zaslugom 25-godišnjeg Raphaela Haasera, kojemu je to bio debitantski nastup na svjetskim prvenstvima. Za pobjednikom je zaostao za 44 stotinke i tako ponovio uspjeh koji je dan prije u alpskoj kombinaciji ostvarila njegova 29-godišnja sestra Ricarda Haaser, popevši se po prvi put u karijeri na pobjedničko postolje.

U srijedu i četvrtak (11.30 sati) su u Meribelu i Courchevelu na rasporedu utrke za odličja u superveleslalomu, prvo za skijašice, a potom i za skijaše, u kojima na startu neće biti hrvatskih predstavnika.

Najčitaniji članci