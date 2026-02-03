Pioniri hrvatskog niželigaša slavili protiv seniorki Dinama

Nogometni klub Ban Jelačić iz Vukovina, stabilni član Premier lige Nogometnog saveza Zagrebačke županije, na svojim se društvenim mrežama pohvalio jedinstvenim iskustvom koje su doživjeli njihovi stariji pioniri. Mladi nogometaši su krajem siječnja dobili priliku zaigrati na Maksimiru, i to u jednoj vrlo neobičnoj, ali iznimno zanimljivoj prijateljskoj utakmici protiv seniorki Ženskog nogometnog kluba Dinamo.

Kako su otkrili iz kluba u svojoj objavi, susret je poslužio kao odlična provjera za obje ekipe. Treneri su iskoristili priliku kako bi dali minutažu velikom broju igračica i igrača, stavljajući naglasak na razvoj i stjecanje iskustva, a ne na konačni rezultat.

Ipak, u napetoj i dinamičnoj utakmici, dječaci iz Vukovina pokazali su se nešto spretnijima te su na kraju odnijeli pobjedu rezultatom 3-1. "Bilo je napeto i zanimljivo, a naša ekipa je na kraju ipak odnijela pobjedu", stoji u objavi kluba.

Nakon utakmice, za mlade nade Bana Jelačića uslijedila je posebna nagrada. Domaćini iz ŽNK Dinamo poveli su ih u obilazak prostorija maksimirskog stadiona, omogućivši im da zavire iza kulisa i osjete atmosferu kultnog zagrebačkog zdanja.

Fotografije koje je klub podijelio prikazuju nasmijana lica mladića kako poziraju na atletskoj stazi ispred tribina, ali i u press-salonu, za istim stolom za kojim izjave daju najveće zvijezde hrvatskog nogometa. Iz kluba su se posebno zahvalili svom bivšem treneru Stefanu Rajiću i cijeloj ekipi ŽNK Dinamo na pozivu i gostoprimstvu.

