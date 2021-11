Michael Jordan (58) nikad ne bi bio Michael Jordan da nije bilo mene, Granta, Kukoča, Paxsona, Kerra, Rodmana, Cartwrighta, Harpera, B.J. Armstronga, Longleyja, Perduea i Wenningtona, jasno je poručio Scottie Pippen (56) koji nakon izlaska serijala 'The Last Dance' ne staje s porukama prema bivšem suigraču i prema mnogima ponajboljem igračem svih vremena.

Prije par je tjedana otkrio što ga je točno mučilo s dokumentarnom serijom u kojoj glavnu riječ vodi Jordan, a ona govori o zlatnim danima Chicago Bullsa.

- Michael je bio odlučan u namjeri da dokaže ovoj generaciji navijača da je bio veći od života tijekom karijere i da je i dalje veći od LeBrona Jamesa, igrača za kojeg ljudi govore da je jednak njemu, ako ne i bolji. Zato je pokazao svoju priču - jasan je Scottie.

Navodno je Jordan za taj film dobio deset milijuna dolara, dok ostali nisu dobili ništa. Naš je Toni Kukoč rekao da je 70 posto materijala istina, dok je ostalo malo 'nabrijano', a Horace Grant je jasno poručio da je 90 posto snimljenog 'sranje'. A Pippen je sad krenuo još jače na suigrača iz Bullsa.

- Ići ću toliko daleko i reći da je Jordan uništio košarku. Na igralištima je osamdesetih godina lopta kružila, momčad se dodavala kako bi im bilo lakše. Prestalo je to devedesetih godina jer su djeca željela biti poput Jordana, on nije želio skakati, dodati ni braniti najbolje igrače. Želio je da to drugi rade za njega - poručio je Pippen.

Iako je donedavno govorio kako 'mnogi smatraju' da je LeBron James najbolji na svijetu, sad je i on stao na tu stranu.

- Zbog navedenih sam razloga oduvijek smatrao da je James bolji igrač od Jordana. On je najbolji igrač kojeg je košarka vidjela, radi sve i utjelovljuje igru kakva bi trebala biti - zaključio je Pippen.