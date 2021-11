Scottie Pippen idućeg će tjedna objaviti svoje memoare pod imenom "Unguarded". Isti će u prodaju 9. studenog, a da se pretprodajno razdoblje začini, u javnost su dospjeli isječci iz istih. I to ne bilo kakvih, oni koji se bave "Last Danceom", dokumentarcu koji se bavio Bullsima i njihovom dominacijom. I, najviše, naravno, Michaelom Jordanom.

Što se Pippenu nije svidjelo, blago rečeno...

"Michael mi je poslao poruku 19. svibnja 2020., u kojoj je napisao da je čuo kako sam ljut na njega i da bi o tome želio popričati. I bio je u pravu, bio sam ljut zbog "Last Dancea" kojeg su milijuni ljudi pratili tijekom pandemije. Posljednje dvije epizode emitirale su se 17. svibnja. Kao i prethodnih osam veličale su Michaela Jordana, a meni i mojim ponosnim suigračima nisu odavale počast. Veliki dio krivnje zbog toga jest na Michaelu. Producenti su mu omogućili završnu kontrolu, inače dokumentarac ne bi bio ni objavljen. On je bio glavni, bio je redatelj", napisao je Pippen.

"Michael je bio odlučan u namjeri da dokaže ovoj generaciji navijača da je bio veći od života tijekom karijere i da je i dalje veći od LeBrona Jamesa, igrača za kojeg ljudi govore da je jednak njemu, ako ne i bolji. Zato je pokazao svoju priču."

Naš Toni Kukoč rekao je da ta priča "drži vodu" otprilike 70 posto te da je ostalo snimljeno kako bi sve dobilo na težini. Horace Grant, primjerice, bio je puno izravniji i rekao da je 90 posto toga "sranje"...

- Svaka epizoda bila je ista. Michael na pijedestalu, suigrači na drugom mjestu, manji, kao i za vrijeme njegove karijere. Svake smo sezone dobivali malo pohvala ili ih uopće nismo dobivali za pobjede, ali jako nas se kritiziralo kada bismo izgubili. Michael je mogao gađati 6/24, imati pet izgubljenih lopti, a u očima medija i publike koji su ga obožavali i dalje je bio Jordan koji ne griješi - nastavlja Pippen.

"Čak i u drugoj epizodi koja se bavi mojim odrastanjem, narativ se vraća MJ-u i njegovoj odlučnosti. Nazvao me "svojim najboljim suigračem" - nije me mogao podcijeniti više od toga. I tijekom karijere je za nas znao reći kako smo 'supporting cast', a tijekom serijala smo dobivali malo ili ništa kredita kada bismo pobijedili, ali kada bismo izgubili, onda je to bila popraćeno lavinom kritika.

"Razgovarao sam s brojnim suigračima koji su se ovim dokumentarcem osjetili omalovaženo poput mene. Kako se Michael samo usudio tretirati nas tako nakon svega što smo napravili za njega i njegov dragocjeni brend? Michael Jordan nikad ne bi bio Michael Jordan da nije bilo mene, Horacea Granta, Tonija Kukoča, Johna Paxsona, Stevea Kerra, Dennisa Rodmana, Billa Cartwrighta, Rona Harpera, B.J. Armstronga, Luca Longleyja, Willa Perduea i Billa Wenningtona. Ispričavam se svima koje sam izostavio."

I završno:

"Da sve bude gore, Michael je za ulogu u dokumentarcu dobio 10 milijuna dolara, a moji suigrači i ja nismo dobili ništa. Samo još jedan podsjetnik na poredak iz starih dana."