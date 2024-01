Inzaghi je zvao Brekala da spasi Salernitanu, evo čega se Josip spreman odreći zbog Dinama!

Da se pita Josipa Brekala, on bi odavno bio u Dinamu. Već bi imao i dres s odštampanim prezimenom, Sergej Jakirović zadovoljno bi pio kavu ponoseći se kako ima najbolje krilne napadače u Hrvatskoj, a klupski marketing smišljao bi scenarij za video predstavljanje. Nažalost, ne pita se isključivo Josipa, nego i Fiorentinu, koja nije prezadovoljna posudbom u HNL.

- Nema ništa novo - samo kratko kaže Sergej Jakirović na pitanje o Brekalovu transferu.

A priča ide ovako. Josipova želja je Dinamo, i to iz više razloga. Prvi je obiteljske naravi, Josip i supruga očekuju prinovu i za cijelu obitelj bio bi najbolji dolazak u Zagreb. Drugo, Josip bi u Zagrebu bio pred nosom izborniku Zlatku Daliću i stožeru, koji itekako prate HNL, čak više nego bilo koju drugu ligu. Uostalom, do reprezentacije su u HNL-u stigli Marco Pašalić, koji je igrao u trećoj njemačkoj ligi, pa Martin Baturina, veliki talent hrvatskog nogometa, a na korak je i Franjo Ivanović, koji je došao u Rijeku iz druge momčadi Augsburga...

Josipova sezona nije idilična, ali mogla bi se dolaskom u Maksimir pretvoriti u prekrasnu labudicu. Naslov prvaka, poziv u reprezentaciju, odlazak na Europsko prvenstvo u Njemačku... Može li bolje?

U nadi da bi se mogao realizirati transfer u Dinamo, Josip se odrekao dijela plaće, spreman se, kako saznajemo iz kluba, odreći i premije za naslov prvaka, koja navodno iznosi 100.000 eura.

Josip je veliki dinamovac, igrač koji nikad u karijeri nije propustio niti jedno okupljanje reprezentacije, od najmlađih selekcija pa do seniorske. I upravo je reprezentacija jedan od razloga zašto bi se Josip vratio. Uz sjajnu sezonu u Maksmiru, u što ne sumnja, obzirom na kvalitetu koju ima, Zlatko Dalić morao bi ga pozvati među Vatrene.

Sergej Jakirović želi Brekala, svjestan je kakvo bi blago imao na krilnim pozicijama i koliko bi Josipov dolazak utjerao strah u kosti u konkurenciji. Jer, igrač koji je igrao Serie A i Bundesligu, bio na Europskom prvenstvu u HNL-u bi radio prevagu. Stoga bi se Dinamo morao malo više angažirati, sjesti na avion ili u auto, ako se boji visine, potegnuti do Firenze i dogovoriti uvjete prelaska.

Jer, ovako iz Zagreba, teško će se posao dovršiti.

Josip sigurno neće ostati u Fiorentini, a nema ni razloga. Napadači kod trenera Italiana ne prolaze dobro, ulaze u rotacijski sustav, ne dobivaju kontinuitet i nije čudo što je sve više nezadovoljnih. Pa se to nezadovoljstvo reflektira i prema Josipu, kojemu suigrači u susretu protiv Udinesa nekoliko puta nisu htjeli dodati loptu, kad je bio odlično postavljen.

Priče da se se Josip uplašio konkurencije u liku Arbera Hoxhe su potpuna glupost, poznavajući Brekala, on se ne boji ni Kyliana Mbapea. Uvijek je bio pun samopouzdanja i nikome neće priznati da je bolji.

A ako baš hoćete, u jednom trenutku Brekalo je bio toliko blizu Dinamu da su u Maksimiru već pripremili broj 7, koji nosi Stojković.

Luka će rado prepustiti broj Brekalu do kraja sezone, ali pitanje je koliko je sad taj transfer blizu. Nije ni daleko, no Dinamo bi trebao, kao što smo rekli, potegnuti do Firenze i dogovoriti transfer, a ne osloniti se na menadžere.

No Josipa je na telefon zvao legendarni Pippo Inzaghi, trener Salernitane, i poručio mu da u njemu vide zalog za ostanak u ligi. Dinamo u njemu vidi zalog za naslov.

Zvao ga je i direktor Salernitane, i on ga moli da dođe. A kad jedan klub u kojem igraju Candreva, Fazio... moli Brekala da ih spasi, onda znate kakov mišljenje imaju.

Što bi Josip? Da se njega pita, samo Dinamo. A svi u Dinamu dobro znaju što Josipov dolazak u Maksimir donosi, dva koraka bliže naslovu...