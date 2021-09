Navijači Barcelone bili su svjesni da njihov klub čeka teška i neizvjesna budućnost nakon odlaska Lea Messija, ali nitko nije mogao pomisliti da će španjolski velikan pasti na tako niske grane.

Klub grca u dugovima, spasitelja Messija više nema, a pitanje je hoće li trener Ronald Koeman dočekati sljedeću utakmicu na klupi Barcelone. Sudeći po posljednjim rezultatima, sve je izglednije da neće. Nakon teškog poraza od Bayerna i mršavog remija s Granadom na Camp Nou, očajni španjolski velikan opet je kiksao. Ovaj put je uzeo tek bod na gostovanju kod Cadiza (0-0). Bila je to još jedna jalova i loša predstava Koemanove momčadi u kojoj Barcelona može biti i presretna s osvojenim bodom.

Katalonski velikan je utakmicu završio bez Frenkieja de Jonga koji je dobio drugi žuti u 65. minuti, ali i bez trenera Koemana koji je pocrvenio u sudačkoj nadoknadi jer je prigovarao sucu. Nizozemac ne želi u medijima govoriti o svojoj budućnosti na klupi Blaugrane jer je svjestan da je blizu otkaza, no slijedi mu razgovor s predsjednikom. To neće moći izbjeći.

- Mora se analizirati sve što je moja momčad napravila, želja, htijenje, predanost. Svoju osobnu situaciju ne želim komentirati. Predsjednik je otišao u hotel i pozdravili smo se. Vjerojatno ćemo imati vremena za razgovor ako će to željeti - kazao je Koeman.

Ne samo što će željeti, nego španjolski mediji pišu kako je predsjednik Laporta već pripremio i potencijalne nasljednike. Naravno, tu je opticaju uvijek klupska legenda Xavi, a spominju se i Antonio Conte i Roberto Martinez. No, Barcelona je u jako lošoj situaciji, mora dvaput vagati svaki trošak i jasno je da će netko od navedenih imena morati pristati na puno manju plaću.

A Gerard Pique je jedan od onih koji pamti i puno ljepše dane. Bio je član nevjerojatne generacije predvođene Messijem, Xavijem, Iniestom, Puyolom... koja je bila strah i trepet u Europi. Osvojio je s klubom brojne trofeje, ali sada se sve okrenulo. Barca se bori za goli život.

- Prolazimo kroz situaciju na koju nismo navikli. Ovo su burne godine, s promjenom predsjednika i promjenom trenera. Zajedno moramo dati sve od sebe kako bismo osigurali mir. Nemojmo tražiti dvije strane. Svi smo uz predsjednika, a također i s trenerom. Ne možemo kontrolirati buku oko kluba i ne želimo razmišljati o tome - kazao je Barcelonin veteran.

Barcelona nakon pet kola ima tek devet bodova uz dvije pobjede i tri remija. Jedino pozitivno u svemu ovome je što je i dalje bez poraza, no navijače najviše brine bezidejna igra. Nema tu više istinskih zvijezda, ali riječ je o momčadi s talentiranim pojedincima koji bi mogli biti nositelji kluba u budućnosti. No, ni najoptimističniji navijači više ne vjeruju u trofeje, a najviše ih boli to što Koeman ne želi preuzeti odgovornost. Jasno je kako ništa ne štima, a predsjednik polako gubi strpljenje.

- Ne nosim dres Barcelone da bih završio drugi ili treći. Ovdje sam da se borim za trofeje. Ponekad se moramo suočiti s ovakvim trenucima. Osjećamo da su navijači iza nas i situacija nam je svima komplicirana - kazao je Pique.

Bila je to neformalna kritika upućena nizozemskom treneru koji očito polako gubi konce u svlačionici. Najveći problem je što se Barcelona nije jako dugo suočila s ovakvom situacijom. Naviknuli su navijače na trofeje i velike utakmice, no sada su došla neka druga vremena u kojima je i bod na gostovanju kod Cadiza uspjeh. A veliko je pitanje kada će se izvući iz blata. S Koemanom na klupi vrlo vjerojatno ne...