Pitali smo Dalića ima li vremena vratiti Gvardiola u formu: To je hendikep, ne bih ga htio izgubiti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lika na nogama zbog 35.000 T otpada, traže istinu o toksinima Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Gospić na nogama zbog opasnog otpada, Lokomotiva iskočila iz tračnica u Zagrebu, U nesrećama s romobilima je poginulo šest ljudi, a skoro polovica ozlijeđenih djeca. HDZ i dalje prvi, Most i Možemo! rastu, SDP pao ispod 20 posto. Bageri uz plažu u Bolu šokirali kupače. U nedjelju vrhunac toplinskog vala, stiže do 39 stupnjeva

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