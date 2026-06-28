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VIDEO: TKO ĆE NA BEKA?

Pitali smo Dalića ima li vremena vratiti Gvardiola u formu: To je hendikep, ne bih ga htio izgubiti

ALEXANDRIA - Ivan Perišić odlično je igrao beka protiv Gane, Joško Gvardiol preselio je na klupu. Ima li vremena vratiti ga u formu, upitali smo izbornika Zlatka Dalića. "Svjestan je da ne može tako lako doći u formu kakvu je imao. Bio bih najsretniji da je u punoj formi, to nam je hendikep. Ali ne želim ga obezvrijediti, ali da ga i ne izgubimo ako nije to 100 posto", kazao je.

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Dalić o Gvardiolu VIDEO
Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Što je još Dalić rekao dan nakon pobjede nad Ganom, pročitajte OVDJE.

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Kakva scena! Hrvatski navijači dobili zahvalu američke policije

Policija u Philadelphiji, gradske vlasti i Fifa pohvalile su hrvatske navijače i organizatora kortea, udrugu Mi Hrvati, za ponašanje uoči utakmice protiv Gane. Domaćine se posebno dojmilo izvođenje pjesme "Take Me Home, Country Roads" i povici "USA". Na stadionu Lincoln Financial Field bilo je više desetaka tisuća Hrvata

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'Mi Hrvati' u Philadelphiji VIDEO
'Mi Hrvati' u Philadelphiji | Video: CFE - Mi Hrvati
IZ MEDIJSKOG CENTRA

USA REPORT 24SATA Evo kad 'vatreni' lete u Kanadu i zašto je Dalić bio emotivan kod 2. gola

ALEXANDRIA, SAD - Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u šesnaestini finala SP-a protiv Portugala 3. srpnja u 1.00 sati. Izbornik Dalić je posljednji put odradio presicu u Alexandriji i medijskom centru koji je bio poprište novinarskih pitanja i razgovora s novinarima prije i nakon svake dosadašnje utakmice Hrvatske

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
SVE SE ORI!

VIDEO Pogledajte ludnicu u Zagrebu! Trg 'zagrmio' nakon gola Hrvatske protiv Gane

ZAGREB - Prvi pogodak Hrvatske protiv Gane izazvao je pravu eksploziju oduševljenja na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje se okupilo mnoštvo navijača kako bi zajedno pratili odlučujuću utakmicu Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Čim je lopta završila u mreži, središtem Zagreba prolomili su se glasni povici, pjesma i pljesak. Navijači su skakali od sreće, grlili se, palile su se baklje, a cijeli trg odzvanjao je navijačkim pjesmama i uzvicima podrške hrvatskoj reprezentaciji.

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Trg bana Jelačića eruptirao nakon gola Sučića VIDEO
Trg bana Jelačića eruptirao nakon gola Sučića | Video: Luka Safundžić/24sata
UOČI MEČA HRVATSKE

VIDEO Kaos ispred stadiona u Philadelphiji! Policija uvodi red i na konjima, zatvorili su ulaz

PHILADELPHIA - Nedugo prije početka utakmice Hrvatske i Gane na ulazima Lincoln Financial Fielda velika gužva i nervoza zbog čega su organizatori zatvorili ulaz na 15-ak minuta. Pokušavaju uvesti reda i policajcima na konjima

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Zatvoren ulaz na stadionu VIDEO
Zatvoren ulaz na stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
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Gledajte '240 sekundi 24sata' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata' | Video: 24sata Video

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