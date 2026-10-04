Pitali smo vas može li Bilić dalje biti izbornik 'vatrenih'. Evo kako ste odgovorili na anketu

Hrvatska je u subotu na Rujevici doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije. Engleska je u trećem kolu Lige nacija slavila čak 7-0, a pitanje pobjednika praktički je bilo riješeno već nakon prvih 45 minuta. Tuchelova momčad je upisala drugu pobjedu u skupini i stigla do šest bodova, dok je Hrvatska ostala na tri. U anketi objavljenoj nakon susreta pitali smo vas smatrate li kako izbornik Slaven Bilić treba dobiti otkaz.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Vas 11.827 dalo je svoj odgovor. Čak 80 posto (9454) vas smatra da Bilića treba smijentiti, dok je za ostanak izbornika na klupi 'vatrenih' u manjini (2373).

Foto: 24sata

Hrvatskoj za tri dana slijedi novi susret sa Španjolcima. Na rasprodanom Poljudu 'vatreni' će u utorak zaigrati protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka. Bit će to sjajna prilika za osvetu nakon poraza u Sevilli 4-1, ali naravno s drugačijim pristupom u odnosu na subotu.