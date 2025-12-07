Pitali smo vas o poništenom golu i penalu za Dinamo. Evo kako ste glasali u našoj anketi

Ne stišava se bura nakon utakmice Dinama i Hajduka (1-1) na Maksimiru u derbiju 16. kola HNL-a. Svega je bilo u ludom derbiju, a nije nedostajalo ni spornih situacija. Pitali smo vas nakon utakmice o dvije ključne.

Prva sporna situacija dogodila se u 24. minuti kada je Dinamu nakon provjere VAR monitora poništen gol Belje. Patrik Kolarić ustanovio je da je u začetku akcije Bennacer sapleo Pajazitija i napravio prekršaj.

U anketi smo Vas pitali je li Kolarić opravdano poništio gol. Glasalo je (zasad) 4484 ljudi, a vas 71 posto (3202) smatra da je sudac pogriješio i da je gol regularan. Odluku suca podržalo vas je 29 posto, odnosno 1282 glasača.

Druga situacija dogodila se u 56. minuti, a u njoj je Ante Rebić sapleo i povukao Nou Mikića. Kolarić se dvoumio pa pokazao na bijelu točku, a potom nakon pregleda snimke na VAR monitoru promijenio svoju odluku.

U anketi smo vas pitali je li sudac trebao suditi penal za Dinamo, a vas 4943 (74 posto) smatra da je trebao, dok 1737 glasača podržava odluku suca (26 posto).