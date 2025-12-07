Obavijesti

Sport

Komentari 30
NEKOLIKO SPORNIH SITUACIJA

Pitali smo vas o poništenom golu i penalu za Dinamo. Evo kako ste glasali u našoj anketi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pitali smo vas o poništenom golu i penalu za Dinamo. Evo kako ste glasali u našoj anketi
4
Foto: Screenshot/MaxSport

Dvije najspornije situacije dogodile su se pri rezultatu 0-0, po jedna u svakom poluvremenu. Sudac Patrik Kolarić u obje je mijenjao prvotnu odluku koju je donio na travnjaku

Ne stišava se bura nakon utakmice Dinama i Hajduka (1-1) na Maksimiru u derbiju 16. kola HNL-a. Svega je bilo u ludom derbiju, a nije nedostajalo ni spornih situacija. Pitali smo vas nakon utakmice o dvije ključne.

Prva sporna situacija dogodila se u 24. minuti kada je Dinamu nakon provjere VAR monitora poništen gol Belje. Patrik Kolarić ustanovio je da je u začetku akcije Bennacer sapleo Pajazitija i napravio prekršaj. 

U anketi smo Vas pitali je li Kolarić opravdano poništio gol. Glasalo je (zasad) 4484 ljudi, a vas 71 posto (3202) smatra da je sudac pogriješio i da je gol regularan. Odluku suca podržalo vas je 29 posto, odnosno 1282 glasača. 

Šibenik: HNK Šibenik i HNK Rijeka sastali se u utakmici 16. kola Prve HNL
Šibenik: HNK Šibenik i HNK Rijeka sastali se u utakmici 16. kola Prve HNL | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Druga situacija dogodila se u 56. minuti, a u njoj je Ante Rebić sapleo i povukao Nou Mikića. Kolarić se dvoumio pa pokazao na bijelu točku, a potom nakon pregleda snimke na VAR monitoru promijenio svoju odluku. 

U anketi smo vas pitali je li sudac trebao suditi penal za Dinamo, a vas 4943 (74 posto) smatra da je trebao, dok 1737 glasača podržava odluku suca (26 posto). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi
DERBI VISOKIH TENZIJA

VIDEO Dinamo - Hajduk 1-1: Hoxha spasio bod u 12. minuti nadoknade! 'Modri' ostaju prvi

Poništen gol i penal Dinama, prekid utakmice zbog bakljade Torcide, 14 žutih kartona, gol za izjednačenje u 12. minuti sudačke nadoknade i preko 100 minuta nogometa vidjeli smo u fantastičnom derbiju!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025