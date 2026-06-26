Pitate se kako Infantino ide s utakmice na utakmicu? Odgovor su privatni avion i previše para

Predsjednik Fife Gianni Infantino na Svjetskom prvenstvu provodi iznimno ambiciozan plan; da bude prisutan na dvije utakmice dnevno. Dok se reprezentacije i navijači suočavaju s napornim putovanjima preko tri države i četiri vremenske zone, Infantino se oslanja na luksuz privatnog zrakoplova, što je pokrenulo lavinu kritika zbog ekstravagancije i golemog ekološkog otiska.

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Logistički pothvat bez presedana

Za razliku od Katra 2022., gdje je zbog maksimalne udaljenosti od 75 kilometara između stadiona mogao obići gotovo sve 64 utakmice, turnir u Sjevernoj Americi predstavlja potpuno drugačiji izazov. Sa 16 gradova domaćina rasutih po SAD-u, Kanadi i Meksiku, udaljenosti sežu i do golemih 4.500 kilometara.

Foto: Lee Smith

Kako bi ostvario svoj cilj, Infantinu je na raspolaganju privatni zrakoplov sponzora Qatar Airwaysa. Njegov je raspored nemilosrdan. Nakon otvaranja turnira u Mexico Cityju, odmah je poletio za Guadalajaru. Idući dan bio je u Los Angelesu, a dan kasnije prvo u San Franciscu, a potom i u Vancouveru. U prvom tjednu prvenstva obišao je deset utakmica u sedam gradova, prelazeći tisuće kilometara, zbog čega su prijatelji komentirali kako on više "ne živi ni u jednoj vremenskoj zoni".

Foto: Daniel Becerril

Cijena ekstravagancije i ekološki otisak

Takav ritam putovanja ima svoju, vrlo visoku cijenu. Svjetsko prvenstvo 2026. već je opisano kao "najzagađujući događaj u povijesti", s procijenjenih devet milijuna tona ekvivalenta CO2, od čega čak 7,7 milijuna tona otpada na zračni prijevoz. To je četiri puta više od prosjeka prvenstava od 2010. do 2022. godine.

Foto: Annegret Hilse

Infantinovi osobni letovi značajno doprinose toj crnoj statistici. Francuska tvrtka Greenly izračunala je da samo jedan sat leta njegovim zrakoplovom emitira otprilike istu količinu CO2 kao prosječna osoba u cijeloj godini. Procjenjuje se da će tijekom turnira njegov zrakoplov generirati između 300 i 500 tona CO2, što je ekvivalent godišnjem otisku 35 do 55 francuskih građana. Stručnjaci to nazivaju "paradoksom održivosti", jer je Fifa korištenjem postojećih, ali geografski raspršenih stadiona stvorila model strukturalno ovisan o zračnom prometu.

Foto: Marco Bello

Fifina obrana i oštre reakcije

Iz krovne nogometne organizacije brane predsjednikov način putovanja. U priopćenju navode kako se letovi biraju "ovisno o tome što je učinkovitije i isplativije", te da Fifa pokriva troškove. Izvori iz Fife naglašavaju važnost predsjednikove prisutnosti. Međutim, takva objašnjenja ne nailaze na odobravanje.

Kritičari ističu oštar kontrast između Infantinova luksuza i poteškoća s kojima se suočavaju navijači, koji se bore s visokim cijenama. Dok se predsjednik Fife prebacuje s jedne VIP lože u drugu, mnogi si ne mogu priuštiti ni jednu utakmicu.

Foto: KIYOSHI MIO

Ta slika, kažu, savršeno odražava sustavni problem koji je sama Fifa stvorila: normalizaciju hiper-mobilnosti uz prebacivanje troškova i ugljičnog tereta na regije domaćine i navijače. John Hocevar iz američkog Greenpeacea bio je potpuno izravan.

​- To što izvršni direktori svakodnevno lete visoko zagađujućim privatnim zrakoplovima ne šalje baš poruku da Fifa prepoznaje uzrok klimatskih promjena ili svoju odgovornost da bude dio rješenja - poručio je.

*uz korištenje AI-ja