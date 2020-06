Pivarić: Pišu da ću se vratiti u Dinamo? Mene nitko nije zvao

Josip Pivarić je od 2017. godine u Dinamo Kijevu, ali istječe mu ugovor na ljeto i klub ne želi produžiti suradnju s njim. Pivarić može pronaći novu destinaciju, a ukrajinski mediji pišu kako je sve dogovorio s 'modrima'

<p>Hrvatski reprezentativac<strong> Josip Pivarić (32) </strong>je 2017. godine nakon 13 godina napustio<strong> Dinamo Zagreb </strong>i otišao u Dinamo Kijev. U prvoj sezoni bio je standardan i okupirao je poziciju lijevog beka, zaradio i poziv na Svjetsko prvenstvo, no u siječnju 2019. godine je u prijateljskoj utakmici na pripremama u Marbelli ozlijedio prednji križni ligament.</p><p>Iako se oporavio već u srpnju i to u rekordnom roku, ispao je iz svih kombinacija za prvih 11. Ove sezone je u ukrajinskoj Premier ligi skupio samo jedan nastup i jedan u Kupu. Bilo je jasno da za njega više nema mjesta u ukrajinskom velikanu, a uz to mu još istječe ugovor na ljeto, a Dinamo je odbio ponuditi mu novi.</p><p>Pivarićev cilj je i povratak u reprezentaciju Hrvatske za koju nije igrao još od Svjetskog prvenstva. Htio bi biti što bliže oku Zlatka Dalića, a ukrajinski mediji pišu kako je Pivarić na korak od povratka u zagrebački Dinamo.</p><p>- Napušta Dinamo Kijev i vraća se u zagrebački Dinamo čiji je bio član devet godina - piše <a href="https://meta-ratings.com.ua/news/stalo-izvestno-v-kakoy-klub-iz-kievskogo-dinamo-pereydet-pivarich/" target="_blank">Meta Ratings</a>.</p><p>Ugovor mu istječe 1. srpnja, ali kako je korona virus prekinuo nogomet na tri mjeseca, ostat će u kijevskom klubu do kolovoza, a onda može mirno potražiti novu destinaciju. Pivarić je za 'modre' skupio ukupno 174 nastupa uz 10 golova i 24 asistencije, a posebno pamti onaj gol u pobjedi Arsenala 2015. godine u skupini Lige prvaka. S Dinamom je osvojio pet prvenstava i tri Kupa, a nada se da će na Maksimiru uhvatiti stari nivo, pišu Ukrajinci.</p><p>- Pišu da se vraćam? To su samo nagađanja. Istječe mi ugovor, onda misle da se sigurno vraćam u Dinamo Zagreb. Nema nikakvih novosti, ovo mi je prvi glas. Nitko me iz Maksimira nije zvao - kaže nam Pivarić.</p>