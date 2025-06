Marko Pjaca: Dinamo mi nikad nije ponudio smanjenje plaće...

Dinamo je za mene uvijek bio puno više od nogometnog kluba, to je moj dom, oproštajne su riječi Marka Pjace (30), koji se u četvrtak oprostio do zagrebačkog kluba emotivnom porukom koju je objavio na društvenim mrežama. Podsjetimo, Dinamo i Pjaca dogovorili su sporazumni raskid ugovora, a krilni napadač demantirao je da je ikada dobio ponudu za smanjenje plaće.

Pokretanje videa... 00:57 Ludnica Dinama u 48 sati: Senatori u povijest, a stiže Bayernova nada? | Video: 24sata/pixsell

Pjaca je poručio kako se htio umiroviti u Dinamu, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

"Teško je pronaći prave riječi kad se opraštaš od nečega što ti toliko znači. Prije godinu dana vratio sam se doma, u svoj Dinamo, s vjerom i nadom da bih tu mogao završiti karijeru. Dinamo je za mene uvijek bio puno više od nogometnog kluba. To je moj dom. Moja mladost. Moji snovi. Ovdje sam odrastao, ovdje sam postao igrač i čovjek. I zato je još teže nego prvi put kad sam odlazio. Zahvaljujem se svim ljudima u klubu na prekrasnoj suradnji i na predivnim uspomenama koje ću čuvati zauvijek. Hvala svima koji su me podržavali i vjerovali u mene. I naravno, hvala vama, dragi navijači. Vi ste duša ovog kluba i vaša podrška mi je značila više nego što mogu opisati. Zagreb je moj grad. Dinamo je moj klub. I to će uvijek tako biti. Do nekog novog susreta," napisao je dojučerašnji dinamovac.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pjaca je od svog povratka odigrao 44 utakmice, uz devet golova i isti broj asistencija. Pokazao je da i dalje ima u sebi "ono nešto" što je imao i kada je odlazio. Reagirao je i na natpise kako nije prihvatio Bobanovu ponudu za smanjenje plaće koja je iznosila više od milijun eura godišnje.

- Nisam netko tko voli medijske istupe, ali s obzirom na to da su se u medijima pojavile informacije koje nisu točne, jako je teško ne reagirati. Nisam nikad dobio ponudu za smanjenje plaće pa tako nisam mogao ni prihvatiti ni odbiti takvu ponudu - dodao je Pjaca.