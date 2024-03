Pjaca: Presretan sam! Uvijek je lijepo osvojiti trofej i medalju

Hrvatski nogometni branič Marin Pongračić, koji je u utorak odigrao svih 90 minuta u pobjedi Hrvatske od 4-2 nad Egiptom, rekao je da je osvajanjem turnira u Kairu ostvaren glavni cilj zbog kojeg su i došli na sjever Afrike.

Pokretanje videa... 04:44 Kairo: Zlatko Dalić i Andrej Kramarić obratili se medijima nakon utakmice s Egiptom | Video: 24sata/pixsell

- Uvijek je lijepo pobijediti. To nam je bio glavni cilj kada smo došli ovdje. Htjeli smo pobijediti u utakmicama, a uz to se i opustiti, odraditi 'teambuilding'. I to nam je uspjelo - rekao je 26-godišnji stoper za Hinu.

Hrvatski nogometaši napustili su Kairo gdje su pobjedom nad domaćinom osvojili prijateljski ACUD kup. Izbornik Zlatko Dalić je od prve minute na poziciju stopera poslao braniča talijanskog prvoligaša Leccea.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Zadovoljan sam svojom igrom, ali nama stoperima je uvijek najgore kada se primi gol. Prvi gol je bio pomalo nepotreban, a i drugi. Tu smo malo zaspali pa na to moramo obratiti više pažnje - rekao je.

Pongračiću, 193 centimetra visokom braniču, to je bio šesti nastup za Hrvatsku.

- Bio je lijep osjećaj. Meni je najljepši osjećaj igrati za hrvatsku reprezentaciju. Jako sam sretan - zaključio je.

Sretan je bio i Marko Pjaca, 28-godišnji krilni napadač Rijeke, jer je zaigrao za Hrvatsku prvi put nakon studenog 2018. godine.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nije to bio previše bitan turnir, ali je uvijek lijepo osvojiti medalju i trofej - rekao je Pjaca.

Hrvatska je u subotu u polufinalu odigrala 0-0 s Tunisom, ali je boljim izvođenjem jedanaesteraca izborila finale. U finalu je gubila s 0-1, no to je preokrenula i osvojila naslov na turniru na kojemu je još sudjelovao i posljednjeplasirani Novi Zeland.

- Svi smo presretni, a ja pogotovo. Ovo mi je bila prva utakmica za reprezentaciju nakon pet i pol godina pa sam doista sretan - napomenuo je Pjaca. On je također odigrao svih 90 minuta i tako pomogao u osvajanju trofeja.

- Dobro sam se osjećao i baš mi je drago da sam se vratio. To mi je bio ekstra motiv da dobro odigram i pomognem momčadi u ostvarenju dobrog rezultata - rekao je.