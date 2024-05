Pjaci ovo nije bio prvi gol protiv Dinama: 'Čudno je bilo, krenuo sam slaviti pa sam stao...'

Marko Pjaca (28), strijelac vodećeg gola za Rijeku protiv Dinama iz penala početkom drugog poluvremena, komentirao je poraz od "modrih" za MAXSport.

- Težak poraz jer smo igrali dobru utakmicu. Mislim da smo dominirali u većini utakmice, stvarali dosta šansi, vodili 1-0 do 15 minuta prije kraja. Izgubiti na ovaj način baš je teško. Čestitam Dinamo i idemo dalje. Odigrali smo stvarno dobro, dobro smo stajali na terenu. Izašli smo s pravim stavom od prve minute. Mislim da smo zaslužili više, ali to je tako, to je sport. Danas nije išlo, oni su pobijedili i to je to - teško je riječi nalazio Pjaca.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pjaca je tek drugi put u karijeri zabio Dinamu. Prvi put to je učinio u sezoni 13/14., u dresu Lokomotive. Lokosi su tad kod kuće odigrali 1-1 s Dinamom.

- Čudan mi je osjećaj bio zabiti gol Dinamu. Prvu mi je sekundu laknulo jer sam ove sezone promašio dva penala, instinktivno sam krenuo slaviti, ali nakon toga nisam iz poštovanja prema Dinamu i svemu što mi je dao.

Slijedi vam gostovanje u Varaždinu...

- Bit ćemo danas tužni i ljuti, izbaciti emocije. Sutra ćemo vjerojatno biti slobodni. Od utorka krećemo s radom. Nema mjesta za žaljenje i razmišljanje što je bilo prije, moramo ići dalje. Igrali smo jako dobru utakmicu, dobro smo stajali i dominirali većinu utakmice. Vodili smo do 75. minute, nažalost, nes(p)retno smo izgubili - kazao je Pjaca za HRT.

S Dinamom igrate i finale Kupa...

- Moramo ovaj poraz ostaviti iza sebe. Imamo tri utakmice u prvenstvu i dvije jako bitne u Kupu, opet protiv Dinama. Pokazali smo da možemo s njima igrati, mislim da smo stvarno dobri, možemo oko toga graditi igru za finale.