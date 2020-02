'Pjatov? Uh, loš refleks! Znam, o tome će se pričati godinama'

Na druženju s malenim navijačima iz OŠ Jordanovac, za medije je nakon duljeg vremena odlučio popričati i Kevin Theophile (30). Situacija oko njegovog ugovora i dalje je na 'stand byu', ništa se novoga tu ne događa, ali postoje naznake kako bi iskusni Francuz ipak mogao produljiti vjernost Dinamu.

- Sve je dobro, i dalje pričamo oko novog ugovora, vidjet ćemo što će se tu dogoditi. Sada nemam drugih komentara na tu temu - kazao je Theophile, pa nastavio:

- U Zagrebu sam već dvije godine, sve je dobro, dobro se osjećam ovdje, ali svi znamo što je nogomet. Tu se nikada ne zna, ništa ne možete znati unaprijed. Nije da sam ja ovdje nesretan ili nešto takvo, u nogometu igrači dolaze i odlaze, ali uvijek je najvažniji klub. Tako će biti i u ovom slučaju.

Dinamo vas i dalje treba, no spremate li se vi u ovim godinama na neki novi potez? Odlazak u Kinu ili povratak u Francusku?

- U ovim godinama? Haha, kako to mislite? Ma ne gledam na to tako, mene zanima puno šira priča od nogometa. Kažem, mogu ostati, mogu i otići, ali u cijeloj je priči najvažniji kolektiv. Nitko, baš nijedan igrač nije iznad momčadi. Vidim, postoje razne priče, brojni tračevi, ali ništa još nije sigurno. Nisam ja ni bolji niti lošiji od drugih pojedinaca u momčadi, sve smo rezultate postigli zbog kolektiva.

A postoji li neki rok do kada morate odlučiti oko potpisivanja novog ugovora?

- Ne, nema nikakvog roka, ne vjerujem u rokove u nogometu. Kažem, u pregovorima sam s klubom, puno pričamo, ali nema tu ništa novoga. Samo znam da ću ostati svoj.

Što je bilo u posljednjim sekundama utakmice sa Šahtarom?

- Uh, golman je bio iza mene, znam da me želio gurnuti, pa sam loše reagirao. Bio je to loš refleks, takve se stvari događaju u nogometu. Puno me ljudi podsjeća na taj detalj, znam da će se o tome pričati još godinama. Ali, ja gledam samo prema naprijed, ne osvrćem se na ono što je iza mene. Kažem, nisam najbolji stoper na svijetu, ali nisam ni najgori.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Po mnogima je to, baš do te sudačke nadoknade, bila i vaša najbolja utakmica u dresu Dinama...

- Ne, ne mislim tako, bilo je puno dobrih utakmica. A tko zna, možda me i vi ne znate toliko dobro. Opet, ne osvrćem se na prošlost, pred nama su dvije velike i važne utakmice, mi moramo sada zadržati fokus na onoj prvoj, protiv Rijeke. A ponavljam, u nogometu se sve vidi na terenu, postoje priče, postoje tračevi, ali teren je jedino mjerilo za sve - završio je Thoephile.