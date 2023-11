Pjevao je Kirku Douglasu i ekipi Hajduka, utemeljio nogomet u Postirama. Umro je barba Lovre

Umro je barba Lovre! Tužna vijest iz Postira na otoku Braču brzo je obišla otok, Split, Dalmaciju, ali i šire, cijelu Hrvatsku i svijet, gdje god ima onih koji su poznavali velikog nogometnog entuzijasta, igrača i funkcionera Lovru Kalašića (92). Šjor Lovre je u posljednje vrijeme bio slab, vezan uz kuću i postelju, stiglo ga je ono neizbježno što nas sve čeka, a tužnu vijest jutros je objavio njegov klub:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

"ADIO BARBA LOVRE! Otišao je jedan od osnivača našeg nogometnog kluba, otišao je naš barba Lovre. Čovjek koji je svoje ovozemaljsko putovanje živio punim plućima, u čijim je minutama i satima bilo toliko života, kojemu su 24 sata u danu bila premalo za sve ono sto je isplanirao. Živio je za svoju obitelj, a nije imao samo jednu. Uz onu krvnu, imao je i svoju klapsku i svoju nogometnu obitelj. Barba Lovre, riječi su premalo. Hvala je premalo. No znajte, legende nikad ne umiru, dokle god glas o njima pronose oni koji ostaju. Zauvik vaš, NK Postira Sardi"

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Tuguju Postirani i Bračani, tuguje nogometna Dalmacija, svi koji su poznavali ovog osebujnog čovjeka, zaljubljenika u nogomet i pjesmu. Tenora koji je zabavljao generacije nogometaša svojim moćnim tenorom, koji će pamtiti njegov "O sole mio..." I koji je začetnik nogometa u ovom malom mjestu na sjevernoj strani otoka Brača.

U Postirama se pod okriljem NK Borac nogomet organizirano igrao i prije Drugog svjetskog rata, no aktivnosti kluba su pred rat zamrle i ništa se nije događalo sve dok 1948. kada su Kalašić i njegov prijatelj Venko Cvitanić organizirali grupu omladinaca i ponovno osnovali klub. Nazvali su ga po brodu tadašnje postirske zadruge ¨Kolektivac¨. Malo je tko tada mogao očekivati da će im u doba neimaštine i teškog života na otoku težaci pokloniti poljoprivredno zemljište, kako bi na njemu napravili nogometni teren, no Kalašić je bio uporan i zajedno sa svojim prijateljima na koncu ipak uspio u naumu. Davnih dana nam je pričao kako je to izgledalo:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Vlasnik terena na kome smo planirali izgraditi igralište bio je Ivan Gospodnetić. Dugo smo ga nagovarali da nam prepusti svoj vinograd. Isprva nije htio ni čuti, no na kraju je ipak nekako popustio. Dao nam je oko 6.000 m2 zemlje, s tim da smo mu ostatak vinograda godinama morali besplatno obrađivati – prisjeća se Kalašić, koji je zajedno sa budućim suigračima odmah pristupio vađenju trsova vinove loze i izgradnju igrališta. Na terenu je godinama kasnije uhvatio i tešku plućnu bolest, zbog koje je čak 85 dana proveo u splitskoj bolnici.

- Uspjeli smo nekako isposlovati da nam pošalju u pomoć bager. Bio je to prvi bager koji je ikad stigao na otok, a koliko je to bio kompliciran zadak najbolje svjedoči činjenica kako ga je u nedostatku broda doveo ni manje ni više nego vojni brod. No u tih sedam dana koliko smo bager imali na raspolaganju non stop je padala velika kiša, tako da sam se radeći po nevremenu ozbiljno razbolio i na kraju završio u bolnici. Tih 85 dana u bolnici i tri godine koje sam proveo u mornarici jedini su dani koje nisam proveo uz klub.

Zvao je Hajduk na pripreme

U ovim ružnim trenucima prisjetili smo se još dvije epizode iz bogate karijere utemeljitelja nogometa u Postirama, jednu vezanu uz nogomet, drugu uz glazbu, koja je također bila njegova velika ljubav. Desetljeća je poklonio svom NK Postira i klapi Boduli. Šjor Lovre je prije četiri godine video porukom pozvao tadašnjeg trenera Hajduka Damira Burića da dovede momčad na pripreme u Postira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Barba Lovre Kalašić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Zašto Burić ne dovede Hajduk kod nas na pripreme, u Postirama imamo dva krasna travnata terena, ovdje im nikad ništa nije nedostajalo pa neće ni sada. Poručite to treneru Damiru Buriću, nadam se da nije zaboravio da se nakon utakmice u Postirama prodao u Mannheim, pa neka nam se oduži dolaskom i donacijom 4-5 baluna - kazao je Lovre Kalašić putem videoporuke.

Poruku smo pokazali treneru Hajduka, koji je bio oduševljen.

- Drago mi je da se šjor Lovre dobro drži i da i dalje vodi računa o svom klubu. Istina je sve što govori i obećavam mu da ćemo se uskoro vidjeti u Postirama, a ni donacija baluna neće biti problem - kazao je Burić.

Rečeno-učinjeno, Hajduk je stigao u Postira, a sjetili su se i šjor Lovre. Najavili su da će mu doći u posjet, no vremešni Postiranin ih je preduhitrio i odveo ih do obližnjeg Dola, gdje ih je odveo na marendu i počastio pršutom, sirom, hobotnicom, inćunima i ostalim bračkim delicijama....

A onda im je i zapjevao. Unatoč poznim godinama glas ga još i te kako služi, baš kao nekada... odzvanjalo je Dolom ''O sole mio...'', arija je to koja je njegov zaštitni znak već preko 70 godina, a potom je specijalno za trenera Hajduka otpjevao hit ''Kud plovi ovaj brod'', kome je dao poseban pečat izmjenom stihova:

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Kud plovi ovaj brod,

kud ljude odnosi,

i da li i'ko zna,

što Burić sprema!

Kud plovi ovaj brod,

kojim smo krenuli,

od svega samo znam,

nikom na Poljudu bodova nema...

Na moru ljubavi i na pučini sna,

trener Hajduka zauvijek ostat ću ja...

Pjevao je i Kirku Douglasu

Druga je zgoda vezana uz Olimpijske igre u Sarajevu, kada je Kalašić pjevao Kirku Douglasu. Pjevao je šjor Lovre sa svojom klapom Boduli brojnim poznatima, pa tako i slavnom glumcu za vrijeme njegovog boravka u Sarajevu tijekom Zimskih olimpijskih igara 1984.

- Zimske olimpijske igre bile su veliki događaj, a kako Sarajevo nije moglo zadovoljiti sve potrebe kada je u pitanju bilo ugostiteljstvo, pozvani su u pomoć ugostitelji iz Dalmacije, među ostalima i radnici hotelskog poduzeća Jadran iz Supetra na Braču, koje je vodilo restoran 'Četiri' na trgu ispred dvorane Skenderija. Tamo su 'Boduli' nastupali svaku večer, te u posebnim prigodama kad su svraćale poznate osobe poput Huan Antonia Samarana ili osvajača medalja - pričao nam je Kalašić, koji je u Sarajevo morao otputovati desetak dana ranije kako bi preuzeo akreditaciju, upozna grad...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Kirk Douglas je kao velika zvijezda bio smješten u rezidenciji u Stojčevcu koju je ranije za svojih boravaka u glavnom gradu BiH koristio i Josip Broz Tito, a tamo su na ispomoći bili kuhari i konobari iz Šibenika. U razgovoru s njima Douglas se prisjetio kako je nekoliko godina ranije plovio brodom po Jadranu te kako mu se svidio Brač i bračke pjesme koje je čuo. Šibenčani su mu rekli da u Sarajevu ima jedna bračka klapa, i on nas je pozvao da mu pjevamo, iako nikoga nije primao u svoju rezidenciju.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Pored voditelja Lovre Kalašića, koji nam je s ponosom pokazivao pomalo požutjelu fotografiju, u klapi Boduli bili su i harmonikaš Antun Milatić, gitarist Jakša Glavinić, te Slavo Kusanović i Zorko Petković, koji ih je i fotografirao, tako da ga nema na fotografiji.

- Bila je to velika stvar za nas, čim smo čuli za poziv, otišli smo u kuću u koju smo bili smješteni, obrijali se i obukli u odijela. Inače smo nastupali u mornarskim majicama, kao pravi boduli, ali tako visokom gostu željeli smo i na taj način pokazati poštovanje. Čim smo zapjevali poznatu pjesmu argentinskih mornara ''Zbogom muchacho'' razvukao mu se osmjeh na lice, iako smo pjevali na hrvatskom jeziku melodija i pjesma su mu bile i te kako poznate.

Sprovod Lovre Kalašića održat će se sutra, u srijedu 16. studenoga u 15:00 sati na mjesnom groblju u Postirama na otoku Braču.