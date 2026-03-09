Obavijesti

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Platio raskid ugovora kako bi došao u Cibonu: 'Na Kosovu nisam potrošio ni 20 eura...'

Piše Domagoj Vugrinović,

Jan Palokaj otkrio: Ne znam jesam li u dvije godine potrošio 20 eura na hranu ili piće. Gdje god bih došao, sve bi bilo plaćeno. Vlasnici kafića i restorana samo bi rekli: 'Samo ti nama igraj kako treba i to je to'

Nakon turbulentnog ulaska u domaće prvenstvo, Cibona je nanizala devet pobjeda i skočila na treće mjesto, a jedan od ključnih kotačića u preporodu je Jan Palokaj (25). Ovaj Zagrepčanin proživljava uistinu jedinstvenu sezonu. Započeo ju je na Kosovu u dresu Bashkimija, s kojim je igrao protiv Cibone i pobijedio je. Upravo taj poraz kasnije se pokazao kao ključan jer su cibosi u izjednačenoj skupini ispali iz Fiba Europe Cupa. Krajem prošle godine vratio se u Draženov dom s velikim ambicijama. 

