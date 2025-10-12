Obavijesti

EUFORIJA U ZAGREBU

'Plava invazija' na Švedsku: Rasprodane sve gostujuće karte za utakmicu Malmö - Dinamo!

Piše Petar Božičević,
'Plava invazija' na Švedsku: Rasprodane sve gostujuće karte za utakmicu Malmö - Dinamo!
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo je u prva dva kola Europske lige pobijedio Fenerbahče doma i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli te se nalazi na prvom mjestu na ljestvici!

Dinamo je objavio da su rasprodane sve ulaznice za gostujuće navijače za dvoboj protiv StartFragment Malmöa! Zagrebački klub vijest je objavio putem svojih kanala te napisao:EndFragment

"StartFragment S obzirom na veliki interes naših navijača, klub će pokušati osigurati dodatni kontingent ulaznica. O svim novim informacijama navijači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala GNK Dinamo". EndFragment

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

