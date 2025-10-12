'Plava invazija' na Švedsku: Rasprodane sve gostujuće karte za utakmicu Malmö - Dinamo!

Dinamo je objavio da su rasprodane sve ulaznice za gostujuće navijače za dvoboj protiv StartFragment Malmöa! Zagrebački klub vijest je objavio putem svojih kanala te napisao:EndFragment

"StartFragment S obzirom na veliki interes naših navijača, klub će pokušati osigurati dodatni kontingent ulaznica. O svim novim informacijama navijači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala GNK Dinamo". EndFragment

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Podsjetimo, Dinamo je u prva dva kola Europske lige pobijedio Fenerbahče doma i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli te se nalazi na prvom mjestu na ljestvici!