Plazibat dobio protivnika! Čeka ga razarač s čak 37 nokauta

Piše Luka Tunjić,
Admiral

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (23-5, 16 nokauta) saznao je ime novog protivnika. Splićanin će 13. lipnja ukrstiti rukavice s iskusnim Belgijcem marokanskog podrijetla Anisom Bouzidom, koji u karijeri ima čak 49 pobjeda (uz pet poraza), od čega ih je 37 upisao nokautom.

Plazibat se u prosincu vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze, i to na spektakularan način. Dominirao je kroz tri runde i uvjerljivo svladao Nordinea Mahieddinea. S druge strane, Bouzid je poznat pod nadimkom “Takamura”, a prošle je godine osvojio nagradu za najveći proboj godine u Gloryju. Posebno se istaknuo brutalnim nastupom protiv Nathana Cooka, kojeg je nokautirao za samo 30 sekundi.

Ovaj meč ima ozbiljan ulog. Plazibat je rangiran kao treći izazivač teške kategorije, dok je Bouzid četvrti. Pobjednik će se značajno približiti borbi za naslov.

Prvak teške kategorije Mory Kromah (37-3-1) na istoj priredbi branit će pojas protiv Srbina Miloša Cvjetićanina (19-5), a pobjednik tog meča mogao bi ući u priču s boljim iz okršaja Plazibat – Bouzid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

