Plazibat ima novog protivnika! Još ne ide na titulu, već uzvrat protiv poznatog mu Marokanca

Nadali smo se da ćemo najaviti meč za napad na teškašku titulu protiv Rica Verhoevena (32, 59-10), ali za to će naš Antonio Plazibat (28, 20-4) morati još malo pričekati. No, revanš za prozivke će doći, a do tad mora odraditi još jedan meč.

Glory ga je upario s Tarikom Khbabezom (29, 47-8), Marokancem kojeg je Antonio nokautirao u drugoj rundi u rujnu prošle godine. Hrvatski je borac nakon toga u drugoj rundi nokautirao još i Rumunja Benjamina Adegbuyija (37, 35-7) te tako postao prvi izazivač na teškaškoj ljestvici organizacije.

No, kako se to zna dogoditi, a znamo to na primjerima Stipe Miočića (39, 20-4) i Aleksandra ‘Rocketa’ Rakića (30, 14-2) u teškoj, odnosno poluteškoj kategoriji UFC-a, neki put je bitnije da se zvijezdama na neki način oda počast, a za ostale će doći prilika.

Tako će vrlo vjerojatno titulu napasti povratnik u Glory Alistair Overeem (41, 10-4) čiji je veliki povratak prošle godine odgodila ozljeda, a već se duže vrijeme spominje da je upravo on taj koji će izazvati prvaka Verhoevena.

Nizozemski obračun, vjerojatno u Nizozemskoj Areni, rasprodani PPV-ovi i ulaznice, a Plazo će graditi svoj put. Polako i strpljivo, svjestan je da će doći do prilike za napad na titulu. No, prvo mora opet ‘riješiti’ Khbabeza na meču koji će se održati 14. svibnja u Belgiji.

Najčitaniji članci