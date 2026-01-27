Obavijesti

Sport

Komentari 1
NOVI PEH

Plazibat zbog ozljede otkazao nastup na Gloryjevom turniru!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Plazibat zbog ozljede otkazao nastup na Gloryjevom turniru!
Rotterdam: Borci Tariq Cookie Osaro i Antonio Plazibat na vaganju uoči kickboxing meča | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gloryjev "Last Heavyweight Standing" turnir održava se 7. veljače, a osvajač će biti okrunjen kao sljedeći teškaški prvak nakon što je titulu napustio Rico Verhoeven

Admiral

Antonio Plazibat trebao je 7. veljače nastupiti protiv Moryja Kromaha u četvrtfinalu turnira "Last Heavyweight Standing", u sklopu Glory 105 priredbe koja će se održati u areni GelreDome u nizozemskom Arnhemu. Ipak, najbolji hrvatski kickboksač morao je otkazati nastup zbog ozljede, čiji detalji zasad nisu poznati.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Vijest je potvrdila sama promocija Glory na službenom Instagram profilu, objavivši kako će Kromah umjesto Plazibata u ring ući s Michaelom Boapeahom. Boapeah tako preuzima mjesto hrvatskog borca u četvrtfinalnoj borbi turnira, koja ostaje na rasporedu 7. veljače.

Plazibat je tek nedavno prekinuo pauzu dugu dvije i pol godine, tijekom koje se borio s komplikacijama vezanima uz ozljedu lakta. U povratničkom meču uvjerljivo je pobjedo Nordina Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca te je nagovijestio povratak u sam vrh teške kategorije. Nažalost, nova ozljeda ponovno ga je udaljila od ringa.

Martina Dulčić FOTO Splitska ljepotica najveća je podrška Plazibatu. Par će uskoro izreći i sudbonosno 'da'
FOTO Splitska ljepotica najveća je podrška Plazibatu. Par će uskoro izreći i sudbonosno 'da'

Kromah u turnir ulazi u odličnoj formi, s nizom od četiri uzastopne pobjede, od kojih je čak tri ostvario prekidom. Ipak, umjesto okršaja s Plazibatom, snage će odmjeriti s Boapeahom, koji je nakon tijesnog poraza podijeljenom odlukom u borbi za pojas na Glory 100 priredbi prošle godine nanizao dvije pobjede jednoglasnim odlukama. Posljednju je ostvario u prosincu protiv Miloša Cvjetićanina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dejan Ljubičić u Schalkeu, a 'Kule' u ligu 'petice'
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dejan Ljubičić u Schalkeu, a 'Kule' u ligu 'petice'

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija
RADIO S KOSTELIĆEM

Velika promjena u timu Ljutić. Uoči Zimskih olimpijskih igara dovela trofejnog servisera skija

Umjesto borbe za postolja, 21-godišnja Zagrepčanka posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove i kontinuitet. Niz odustajanja i slabijih plasmana rezultirao je ispadanjem iz prve jakosne skupine u slalomu
Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...
SUSJEDI NA PUTU

Slovenci su bili u nokdaunu pa ponovili Hrvatsku. Ni Francuzi i Danci ne bi izveli što su oni...

Prije godinu dana u Areni smo ih trebali pobijediti za četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Slovencima nije trebalo, krenuli smo s 0-5 i gotovo osam minuta bez gola pa pobijedili 29-26

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026