Plazibat zbog ozljede otkazao nastup na Gloryjevom turniru!

Antonio Plazibat trebao je 7. veljače nastupiti protiv Moryja Kromaha u četvrtfinalu turnira "Last Heavyweight Standing", u sklopu Glory 105 priredbe koja će se održati u areni GelreDome u nizozemskom Arnhemu. Ipak, najbolji hrvatski kickboksač morao je otkazati nastup zbog ozljede, čiji detalji zasad nisu poznati.

Vijest je potvrdila sama promocija Glory na službenom Instagram profilu, objavivši kako će Kromah umjesto Plazibata u ring ući s Michaelom Boapeahom. Boapeah tako preuzima mjesto hrvatskog borca u četvrtfinalnoj borbi turnira, koja ostaje na rasporedu 7. veljače.

Plazibat je tek nedavno prekinuo pauzu dugu dvije i pol godine, tijekom koje se borio s komplikacijama vezanima uz ozljedu lakta. U povratničkom meču uvjerljivo je pobjedo Nordina Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca te je nagovijestio povratak u sam vrh teške kategorije. Nažalost, nova ozljeda ponovno ga je udaljila od ringa.

Kromah u turnir ulazi u odličnoj formi, s nizom od četiri uzastopne pobjede, od kojih je čak tri ostvario prekidom. Ipak, umjesto okršaja s Plazibatom, snage će odmjeriti s Boapeahom, koji je nakon tijesnog poraza podijeljenom odlukom u borbi za pojas na Glory 100 priredbi prošle godine nanizao dvije pobjede jednoglasnim odlukama. Posljednju je ostvario u prosincu protiv Miloša Cvjetićanina.