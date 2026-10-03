Plejić: Novi stadion nudi komfor i ljudi to još ne razumiju. Branit ću projekt Maksimira do kraja

Pobjednički projekt međunarodnog natječaja za Sportski kompleks Svetice i novi stadion Dinama u idućim bi danima trebao biti detaljnije predstavljen javnosti. Autori iz Italije stižu u Zagreb kako bi prezentirali svoje rješenje, a predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić vjeruje da će nova prezentacija pomoći u razumijevanju projekta.

Plejić je u Intervjuu tjedna na HRT-u govorio o reakcijama nakon objave rezultata natječaja, načinu na koji je žiri donio odluku te budućnosti izabranog rješenja. Pritom je naglasio da ocjenjivački sud i dalje stoji iza svog izbora.

- Apsolutno branim ovaj projekt, apsolutno branim. Svi članovi komisije ga brane. Mi kao žiri, znači, to nije moj glas, to je glas žirija. Žiri čini devet stručnjaka i taj žiri je jednoglasno izabrao taj rad. Mi ćemo ga do kraja braniti zato što ga razumijemo i zato što znamo zašto smo ga izabrali, rekao je Plejić.

Dodao je kako očekuje da će se projekt nastaviti razvijati prema realizaciji.

- Uvijek ću braniti taj rad i branit ću ga do kraja i vjerujem da će se taj rad u konačnici i realizirati, poručio je.

Jedan od razloga za dio dosadašnjih reakcija Plejić vidi u količini materijala koja je dosad bila dostupna javnosti. Smatra da građani još nisu imali priliku vidjeti projekt u opsegu u kojem ga je proučavao ocjenjivački sud.

- Javnost još ne posjeduje dovoljno bogatu dokumentaciju i vizualni atlas. Sada se priprema jedna nova prezentacija gdje će autori prezentirati rad javnosti, navijačima, Vladi, Gradu, svim zainteresiranima. Uvjeren sam da će promijeniti tijek čitave diskusije, rekao je.

Foto: Grad Zagreb

Talijanski autori trebali bi tijekom boravka u Zagrebu predstaviti projekt različitim zainteresiranim skupinama. Plejić pritom očekuje da će nova dokumentacija omogućiti detaljniji uvid u arhitektonsko rješenje, organizaciju prostora i način na koji bi kompleks trebao funkcionirati.

Kao jedan od problema u prvim danima nakon objave rezultata naveo je i način na koji su pojedini prikazi projekta dospjeli do javnosti. Među prvim materijalima pojavile su se fotografije projekcije snimljene mobitelom, premda su postojali i prikazi u visokoj rezoluciji. Plejić smatra da takav način prezentacije nije dao potpunu sliku pobjedničkog rada.

Osvrnuo se i na mogućnost poništenja provedenog natječaja, o kojoj se govorilo nakon reakcija dijela javnosti i politike.

- Mislim da je to nepotrebno. Jednostavno treba još iskomunicirati, prezentirati i objasniti i gradonačelniku i ministrima i premijeru i navijačima, i svim građanima u konačnici, da je to perfektan odgovor za taj prostor, rekao je Plejić.

Pritom je podsjetio da je pobjednički rad dobio jednoglasnu podršku deveteročlanog ocjenjivačkog suda. Među članovima žirija bili su i Zvonimir Boban, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ministar Tonči Glavina, koji nisu arhitekti.

Nakon objave rezultata pojedini članovi žirija javno su objašnjavali da su se pri odlučivanju oslanjali na obrazloženja stručnog dijela komisije. Plejić tvrdi da se njihovi stavovi nisu promijenili, ali smatra da su nakon reakcija javnosti manje istupali u obranu zajedničke odluke.

- Oni su se na neki način ogradili od svog glasa kojeg su dali. Mi smo potpuno jedinstveno glasali i dogovorili koja je poruka ovoga procesa. Njihovi se stavovi nisu promijenili, međutim, jednostavno manje su glasni i manje brane stav tog žirija, rekao je.

Foto: Grad Zagreb

Za Plejića je pritom ključno da se razgovor o budućem Maksimiru nastavi na temelju detaljno predstavljenog projekta. Ne smatra da bi se nakon prvih reakcija trebalo vraćati na početak procesa.

- Nisam stručnjak za poništavanje procesa. Želim biti konstruktivan. Želim da ne idemo unatrag, nego prema budućnosti. Ovo je sofisticiran proces, transparentan, inkluzivan i proces koji garantira najbolje rezultate, poručio je.

Sam projekt, prema Plejićevu objašnjenju, nadilazi izgradnju novog nogometnog stadiona. Sportski kompleks Svetice zamišljen je kao prostor koji bi tijekom cijelog tjedna koristili i građani koji ne dolaze na utakmice. U sklopu rješenja predviđene su dodatne polivalentne dvorane namijenjene sportovima poput rukometa, futsala i košarke, dok bi prometni terminal trebao povezati Borongaj s drugim dijelovima Zagreba. Projekt prostor Maksimira istodobno promatra kao nastavak gradske šume prema Borongaju.

- To je jedna Arkadija za građane grada, jedan prekrasan isplanirani prostor koji će biti potpuno otvoren, bez ograda, bez rampi, bez nekih striktnih pravila na koji način građani koriste taj prostor. To je otvoren prostor za sve, uvijek, non-stop, rekao je.

Foto: Grad Zagreb

Takav koncept podrazumijeva da kompleks ne bi bio aktivan samo na dane utakmica, nego bi imao sadržaje dostupne građanima i tijekom ostatka tjedna.

Dio reakcija nakon objave pobjedničkog rada odnosio se i na iskustvo gledanja utakmica na aktualnom Maksimiru. Među navijačima se pojavila bojazan da bi novi stadion mogao imati slične probleme s vremenskim uvjetima, odnosno kišom, hladnoćom i vjetrom.

- Ljudi su preplašeni da će kisnuti, da će se smrznuti. Ljudi su se napatili na tom stadionu. Takvi su standardi nekad bili drugačiji, sada su drugačiji. Ovaj stadion nudi maksimalan komfor. Ljudi još to nisu uspjeli razumjeti, rekao je Plejić.

Reakcije javnosti nakon objave rezultata Plejić smatra dijelom rasprave koja prati velike arhitektonske projekte. Posebno ističe emocionalnu povezanost građana s Maksimirom i dugogodišnjom poviješću stadiona, zbog čega očekuje da će se rasprava nastaviti i nakon detaljnog predstavljanja projekta.

Ocjenjivački sud, poručuje, svoju je odluku donio nakon provedenog natječajnog postupka i analize pristiglih radova, a sada slijedi faza u kojoj bi javnost trebala dobiti potpuniji uvid u pobjedničko rješenje.