VIDEO Donalde, kamo ćeš? Htio je slaviti sa Španjolcima, a onda je Infantino morao trčati za njim

Španjolska je postala novi svjetski prvak nakon zasluženog slavlja protiv nemoćne Argentine. Gol odluke zabio je Torres u 106. minuti, a slavlje je eruptiralo prilikom podizanja pehara. Pehar su Rodriju, kapetanu 'la furije', uručili Infantino i Trump, a neugodna situacija nastala je prilikom početka slavlja.

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Pokretanje videa... VIDEO Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda | Video: 24sata/Reuters

Predsjednik SAD-a nije se htio pomaknuti s pozornice, čak i nakon indirektnog poteza Rodrija. Stao je s desne strane i počeo sa smješkom na licu pljeskati i slaviti sa španjolskim igračima.

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Infantino je došao do njega i vjerojatno mu objasnio kako mu tu nije mjesto. Trump se nedugo nakon polako odmaknuo, ali nije u potpunosti sišao s pozornice već ostao u prikrajku stajati i promatrati slavlje s Infantinom.