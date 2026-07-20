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NEUGODNE SCENE

VIDEO Donalde, kamo ćeš? Htio je slaviti sa Španjolcima, a onda je Infantino morao trčati za njim

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Donalde, kamo ćeš? Htio je slaviti sa Španjolcima, a onda je Infantino morao trčati za njim
Foto: HRT/Screenshot
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Španjolska je novi svjetski prvak, a Torres je u 106. minuti srušio Argentinu. Slavlje je zasjenio Trump koji se nije htio maknuti s pozornice pa je nastao neugodan kaos uslijed slavlja Španjolaca

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Španjolska je postala novi svjetski prvak nakon zasluženog slavlja protiv nemoćne Argentine. Gol odluke zabio je Torres u 106. minuti, a slavlje je eruptiralo prilikom podizanja pehara. Pehar su Rodriju, kapetanu 'la furije', uručili Infantino i Trump, a neugodna situacija nastala je prilikom početka slavlja.

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Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda VIDEO
Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda | Video: 24sata/Reuters

Predsjednik SAD-a nije se htio pomaknuti s pozornice, čak i nakon indirektnog poteza Rodrija. Stao je s desne strane i počeo sa smješkom na licu pljeskati i slaviti sa španjolskim igračima. 

Video neugodne situacije pogledajte OVDJE.

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Foto: MARK J REBILAS

Infantino je došao do njega i vjerojatno mu objasnio kako mu tu nije mjesto. Trump se nedugo nakon polako odmaknuo, ali nije u potpunosti sišao s pozornice već ostao u prikrajku stajati i promatrati slavlje s Infantinom.

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