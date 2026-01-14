Pljušte hvalospjevi o Kramariću: 'Bundesligaški djed dominira!'

Andrej Kramarić odigrao je jednu od najboljih utakmica karijere u njemačkoj Bundesligi, predvodeći Hoffenheim do uvjerljive 5-1 pobjede protiv Borussije Mönchengladbach. Hrvatski napadač zabio je tri gola u prvom poluvremenu, upisao se u povijest njemačkog nogometa i zaradio hvalospjeve tamošnjih medija koji su ostali zapanjeni njegovom izvedbom.

Kramarićev blitzkrieg u prvom poluvremenu

Hoffenheim je od prve minute ušao u utakmicu s nevjerojatnim intenzitetom, što je bilo i očekivano s obzirom na to da im je utakmica proteklog vikenda protiv Werdera odgođena zbog snijega. Odmoreni i puni energije, domaćini su zagušili goste visokim pritiskom, a prva velika prijetnja stigla je već u četvrtoj minuti kada je Ozan Kabak nakon kornera glavom pogodio prečku.

Dominacija se isplatila u 22. minuti. Nakon duge provjere VAR-a, sudac Christian Dingert pokazao je na bijelu točku, a odgovornost je preuzeo Kramarić i hladnokrvno poslao golmana Moritza Nicolasa u krivu stranu za vodstvo 1-0. Samo dvije minute kasnije, semafor je pokazivao 2-0. Fisnik Asllani sjajno je proigrao Tima Lemperlea, koji je snažnim udarcem udvostručio prednost.

Foto: Hasan Bratic

Srušio rekord Zvonimira Solde

Ono što je uslijedilo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela bilo je prava demonstracija Kramarićeve klase. Prvo je u 45.+1 minuti, ponovno na asistenciju Asllanija, s lakoćom zabio za 3-0. Točku na "i" furioznog poluvremena stavio je samo tri minute kasnije. Nakon još jedne izgubljene lopte gostiju, Lemperle je pronašao Kramarića, a hrvatski majstor je iz teškog kuta izveo genijalan potez - majstorski je prebacio istrčalog golmana za 4-0 i kompletirao hat-trick, ostavivši momčad Eugena Polanskog u potpunom šoku.

Ova večer nije bila posebna samo zbog golova. Utakmica protiv Mönchengladbacha bila je Kramarićev 302. nastup u Bundesligi, čime je srušio dugogodišnji rekord i postao hrvatski nogometaš s najviše nastupa u povijesti elitnog razreda njemačkog nogometa. Time je iza sebe ostavio legendarnog kapetana "vatrenih", Zvonimira Soldu. Kao da to nije bilo dovoljno, Kramarić je s 34 godine, šest mjeseci i 26 dana postao i najstariji strijelac u povijesti Hoffenheima. U utorak će navršiti točno deset godina od potpisa za Hoffenheim, prvo je došao na posudbu iz tadašnjeg kluba Leicestera, a pola godine poslije otkupili su ga za 11 milijuna eura.

Kramarićeve golove pogledajte OVDJE.

Nijemci mu se klanjaju

Njegova izvedba nije prošla nezapaženo u inozemnim medijima. Portali poput OneFootballa i Bulinewsa proglasili su ga "herojem s hat-trickom" i istaknuli "nemilosrdno prvo poluvrijeme" Hoffenheima. Posebno je zanimljiv bio komentar OneFootballa, koji ga je nazvao "bundesligaškim djedom", dodavši kako "još ima pregršt briljantnog nogometa u svojim nogama". Njemački su novinari bili posebno impresionirani ljepotom njegovih pogodaka, a treći gol, elegantni lob, opisali su kao "potez iz snova" i "remek-djelo tehničke briljantnosti".

U drugom poluvremenu gosti su uspjeli zabiti počasni gol preko Shuta Machina u 69. minuti, no svaku nadu u mogući povratak ugasio je mladi Max Moerstedt. Ušao je u igru u 77. minuti i samo 34 sekunde kasnije, nakon ubačaja Valentina Gendreya, glavom zabio svoj prvi bundesligaški gol za konačnih 5-1. Ipak, bila je to večer koja je u potpunosti pripala Andreju Kramariću - čovjeku koji je ispisao povijest i još jednom dokazao da su godine samo broj.