Pljušte memeovi na Nevesovu ruku protiv Bayerna! Pogledajte

Pljušte memeovi na Nevesovu ruku protiv Bayerna! Pogledajte
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Ruka Joaa Nevesa ispružena je kao da regulira promet, to je čisto igranje rukom, očit jedanaesterac za Bayern, a sudac samo odmahuje! Kako to nije svirao? , pita se Jamie Carragher

Utakmica Bayerna i PSG-a (1-1) izazvala je brojne kontroverze, a mnogi su u javnosti kritizirali suca Joaa Pinheira. Dvije su sporne situacije - u jednoj je Nuno Mendes sa žutim kartonom zaustavio loptu rukom, a u drugoj je Joao Neves rukom zaustavio loptu nakon napucavanja od strane suigrača. Internet "gori" od memeova. 

Odluke suca kritizirale su i nogometne legende poput Jamieja Carraghera i Thierryja Henryja. 

- U ovoj fazi natjecanja, na utakmici ovolike važnosti, suđenje mora biti na višoj razini. Sudac jednostavno mora biti bolji. Suci zaslužuju poštovanje, ali ponekad jednostavno ne možete šutjeti. Bayern igra kod kuće, a čini se da se odluke donose protiv njih. Očigledan jedanaesterac je ignoriran - kaže Henry, dok Carragher također ne može vjerovati u odluke suca. 

- Ruka Joaa Nevesa ispružena je kao da regulira promet, to je čisto igranje rukom, očit jedanaesterac za Bayern, a sudac samo odmahuje! Kako to nije svirao? 

Zanimljivo, iako je većina nogometne javnosti ostala začuđena odlukama Pinheira, prema pravilima nogometne igre je ispravno procijenio da ruka Nevesa nije kažnjiva u kaznenom prostoru. Prekršaj igranja rukom ne postoji kada igrač:

"bude pogođen u ruku ili šaku loptom koju je odigrao suigrač, osim ako lopta izravno uđe u suparnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne pogodak", kažu pravila. Obje sporne situacije pogledajte OVDJE

